Egan Bernal hace el balance de su reaparición

Egan Bernal no participaba en una carrera desde que estuvo en el Tour Colombia 2.1, que terminó el 16 de febrero. En esa carrera terminó de décimo, a 46 segundos del campeón, Sergio Andrés Higuita.

Después de 167 días, el campeón del Tour de Francia volvió a competir. Y por ahora, está en el Top 10 de la Ruta de Occitania.



“La verdad, muy bien. Un poco cansado. la carrera se hizo muy dura, rápida. hacía bastante calor y eso generaba fatiga. La carrera fue dura y va a quedar en las piernas", declaró Bernal al final de la fracción, marcada por una caída en el último kilómetro.



“Estoy contento con las sensaciones. Tenemos bastantes carreras para sentirnos bien”, dijo el nacido en Zipaquirá.

🎙️6e du sprint, @Eganbernal (@TeamINEOS) est en grande forme. Le vainqueur du Tour de France 2019 se confie sur ses impressions sur le retour à la compétition #RDO2020 pic.twitter.com/cMc2lBbWGM — La Route d'Occitanie - La Dépêche du Midi (@RouteOccitanie) August 1, 2020

El lunes será la primera gran batalla por el título. “Quiero hacerlo bien. tenemos un buen equipo. Pavel (Sivakov) está fuerte también. Así que vamos a hacer lo mejor posible. ganar no se sabe. Hay corredores duros como Pinot, Bardet, López, hay bastantes, hay gran nivel. No se puede decir voy a ganar, pero vamos a hacer lo mejor posible”, aseguró.



Egan destacó el posible duelo con Pinot y Bardet. "Verlos hace más interesante la carrera, eso hace que la carrera esté más fuerte, haya tensión y eso es bueno para nosotros y para el público. Si no están ellos será un poco más fácil”, concluyó.



