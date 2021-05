El parte de tranquilidad de Egan Bernal tras un día duro en el Giro

Egan Bernal superó su día más difícil hasta ahora en el Giro de Italia sin consecuencias graves. Simon Yates, ahora el tercero en la general, le descontó 57 segundos (53 en la meta y cuatro de bonificación, pero el colombiano aún mantiene una diferencia manejable.

“Fue un día duro para mí. Los últimos kilómetros traté de seguir a Yates, pero él hoy estuvo más fuerte que yo. Intenté llegar con Caruso para no tomar más riesgos, pero fue un día impresionante, hice lo mejor que podía hacer”, dijo Bernal.



Egan se mantuvo como líder, con 2 minutos y 21 segundos de ventaja sobre Caruso y 3:23 sobre Yates. El cuarto, Aleksandr Vlasov, está seis minutos y seis segundos.

"Hizo bastante calor y después del día de descanso se hace complicado a veces. Después de los últimos kilómetros, Yates atacó muy fuerte, la subida le venía bien a él, después de cierto punto no pude, intenté llegar a meta con lo que podía, Dani me esperó y casi no perdimos tiempo con el segundo", agregó.



Bernal se refirió al trabajo de Daniel Felipe Martínez, que le ayudó a no perder mucho tiempo. "Le decía que fuera más suave. Tener un compañero ahí de más ayuda, sobre todo en los últimos kilómetros. Como había mucha gente gritando, por la radio decían cosas, no me escuchaba, ahí era cuando lo llamaba, le decía que me esperara", señaló



El líder del Giro confía en que puede mantener esas diferencias de cara a la contrarreloj y así coronarse por primera vez campeón de esta carrera.



“Estoy feliz porque no perdí mucho tiempo con Yates así que fue un buen día para mí, solo perdí unos metros con Caruso. Si fue un día malo para mí, no perdí mucho tiempo, Todavía tengo una ventaja sobre Yates. Soy feliz si gano el Giro, así sea por un segundo”, concluyó Egan.



