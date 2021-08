'Se me rompieron las piernas en esas pared': Egan Bernal

Egan Bernal reconoció, tras la etapa 11 de la Vuelta a España, que el remate de la misma fue muy complicado y que físicamente no se sintió en buenas condiciones, tras el ataque de Primoz Roglic que le permitió terminar como ganador.

"Ha sido muy duro. Toda la etapa iba muy rápido, saber que al final está esa pared no es fácil. Intenté hacer lo mejor posible, pero se me rompieron las piernas en esa pared", declaró Bernal al final de la fracción, en la que perdió 11 segundos con el esloveno.



Sobre su estado de salud y sus antecedentes de dolores de espalda, Egan señaló: "¿El dolor de espalda? Va todo bien, es cuestión de piernas".



A pesar de que el trazado era parecido al de la etapa del martes, Egan dijo que el desarrollo esta vez fue distinto: "Hoy (miércoles) era una etapa diferente, un repecho corto. Las diferencias iban a ser menos, se trata de cada día plantear la carrera dependiendo de cómo esté la etapa", expresó.



Egan insistió en que no está en su mejor forma. "Todavía me cuesta. Preparar una gran vuelta es cuestión de planearlo bien, se requieren meses de preparación. No puedes venir sin estar en optimas condiciones y esperar estar bien. Aún así estamos haciendo lo mejor posible, sacando la cara por el equipo. De esta Vuelta voy a aprender mucho más que de estas carreras", concluyó.



Bernal está en el séptimo lugar de la general, a 4 minutos y 46 segundos del líder, el noruego Odd Christian Eiking, y a 2 minutos y 15 segundos de Roglic.



