Egan, claro y directo: analizó el rendimiento en Tirreno Adriático

Egan Bernal cedió terreno en la etapa reina de Tirreno Adriático, ganada este sábado por Tadej Pogacar, quien es el nuevo líder.

El colombiano llegó con aspiraciones de obtener la victoria final, pero perdió tiempo clave en la llegada en alto y se despidió del título.



“Fui un día duro. Creo que es un día que me deja tranquilo de cara a mi preparación. Estuve adelante con ellos. Intente atacar un par de veces y me da motivación para los siguientes objetivos. Estoy tranquilo con lo que he hecho”, dijo.



Bernal llegó a esta jornada a 38 segundos del líder, Wout van Aert, pero cedió en la meta 58 segundos y ocupa el puesto 11 de la general a un minuto 26 segundos de Pogacar.



“He entrenado bien, pero estamos tratando de manejar bien las cargas de entrenamientos. Hacia bastante tiempo que no competía, desde el Tour de Francia, y he hecho un bloque fuerte de carreras y esto me dará un plus. Vuelvo a Colombia. Tengo confianza en mi entrenador", sentenció.



