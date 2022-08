Egan Bernal regresa a una competencia este martes, cuando haga parte del equipo Ineos, que disputará la Vuelta a Dinamarca, que finalizará el próximo sábado.

Bernal se accidentó el pasado 23 de enero, cuando se fue de frente contra un bus, que dejaba a un pasajearo al lado de la vía que une a Bogotá con Tunja.



Emotivas palabras



"El equipo médico de Ineos Grenadiers autorizó al colombiano para que volviera a competir; está encantado de poder dar este importante paso y alinearse junto a sus compañeros Grenadiers mañana en Dinamarca", contó la escuadra británica.



La última vez que Bernal estuvo en competencia fue en el final de la Vuelta a España del 2021, por lo que ha dejado de estar en carrera 11 meses y 11 días.



"Después de lo que me sucedió en enero, este ha sido el momento que he estado esperando: volver a competir con mis compañeros de equipo", dijo el colombiano.





Y agregó: "No puedo enfatizar lo suficiente lo difíciles que han sido para mí los últimos ocho meses, tanto físicamente y mentalmente. Ese día, y el viaje que he emprendido desde entonces, será parte de mí para siempre, es algo que nunca olvidará".



Bernal, una vez ingresado de urgencia a la Clínica de la Saba,a comenzó un duro proceso, el que duró 204 días, desde su accidente hasta este martes, que reaparece en carreras.



"Al igual que el apoyo que he recibido de mi familia, mi novia, el equipo, Ineos como así como mis fans. Como seres humanos, realmente confiamos unos en otros en nuestros momentos de necesidad, y este año ha sido un momento de necesidad para mí. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que han estado ahí para mí", prfecisó Bernal.



Desde hace meses se viene especulando sobr la reaparición de Egan Bernal. Se dijo que en la Vuelta a Burgos, se tocó el tema de la opción de la Vuelta a España y después de espculó que en la Vuelta a Alemania, pero no, será el Dinamarca.



"Ese apoyo ha sido invaluable para motivarme todos los días a trabajar duro para poder volver a competir. A todos ustedes, un sincero agradecimiento", contó.



