Egan es claro, sabe que debe atacar y sacarle tiempo a Roglic

Egan Bernal sigue esperando su día. Este domingo en la etapa montañosa de 153 kilómetros llegó adelante, fue cuarto y subió al segundo puesto en la clasificación general del Tour de Francia.

“Como habíamos dicho desde el comienzo hay que ir tranquilo, día a día, esperando las oportunidades”, dijo el ciclista de Cundinamarca.



Bernal intentó irse en la última subida del día, a 18 km de la meta, pero Primoz Roglic, el nuevo líder de la carrera, lo siguió.



“Es algo bueno para la moral, terminar con el grupo de adelante, son buenas sensaciones y estoy contento con el resultado”, acotó.



“Muy satisfecho por las sensaciones. He perdido unos segundos por las bonificaciones con Pogacar y Roglic, pero me quedo con que me sentí mucho mejor, que podía disfrutar más y eso me da confianza de cara a la siguiente parte de la carrera cuando lleguen los Alpes, para cuando haya más cansancio en las piernas.



“No sé si mi posición es perfecta, porque estoy perdiendo con Roglic, que va fuerte en crono y tenemos esa etapa el penúltimo día. Estoy claro que debo recuperar ese tiempo y sacarle más”, agregó.





