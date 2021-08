Egan, claro y de frente con su momento en la Vuelta

Damiano Caruso se impuso en la novena etapa de la Vuelta a España, disputada este domingo entre Puerto-Lumbreras y el Alto de Velefique, de 188 kilómetros, en el que Primoz Roglic sigue de líder y Miguel López y Egan Bernal ganaron posiciones.

La etapa. Digamos que salimos con la mejor actitud esta mañana del bus. Decidimos ir a por todas y forzar la carrera. Sabíamos que iba a salir la carrera muy loca y la idea era poner un ritmo fuerte en la subida larga y tensar la carrera en el último puerto.



El resultado. La verdad es que hubo otros corredores fuertes y no queda otra que pasar la página. Me sentía bien, solo que me faltaba ese cambio de ritmo, iba fuerte pero cuando aceleraban sentía que no podía y me volvían a soltar.



¿Y ahora? Yates trató de ayudarme pero en un momento ya le dije que hiciera su carrera lo mejor que pudiera. No tengo ni idea de cuál será la estrategia de Ineos en adelante, de momento mañana vamos a descansar y mirar cómo estamos.



