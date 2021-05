Egan Bernal no tenía pensado atacar, contó por qué lo hizo

Egan Bernal atacó, arañó segundos importantes en la sexta jornada, ya es tercero en la general y habló de lo que pasó este jueves en el Giro de Italia.

La etapa. partimos con la idea de no perder tiempo. Era el primer examen en una subida más larga.No sabíamos cómo iba a estar las piernas,. Partimos conservadores.



La decisión. Comenzó a llover y teníamos que estar adelante. Tomamos la responsabilidades, vimos oportunidades y vimos las oportunidades cuando había viento. Hicimos la competencia más agresivo. Hubo viento en contra.



La estrategia. Era ganar segundos, internar ganar algo., ser agresivos. El viento en contra ns perjudicó. Los que van a rueda ahorran, eso cambió la estrategia. Todo salió bien, ganamos segundos con algunos corredores.



El ataque. Fue duro, pero a la vez emocionante. No esperábamos, no fue planeado el ataque. Cuando comenzamos a tirar nos dimos cuenta del viento, hablé y les dije que apretáramos para hacer daño y lo hicimos. Algo de daño se hizo. En la bajada estábamos juntos, pero las oportunidades hay que aprovechar.as



