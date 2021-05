A un día del final del Giro, ¿qué piensa Bernal?

Egan Bernal sabe que le quedan 30 kilómetros para cumplir su objetivo: ganar el Giro de Italia 2021, pero no se confía. Tras la etapa de este sábado, ganada por Damiano Caruso, habló.

Satisfacción: Sí, claro, este resultados me da tranquilidad. manejamos muy bien la situación. Tenemos dos minutos de ventaja para la crono. Tenemos una buena posición.



Peligro. Es claro que no es bueno tener segundo en la general delante suyo en la etapa, pero utilicé a mis compañeros de equipo para mantenerme tranquilo para el final y la etapa de este domingo.



Daniel Martínez. Lo sabíamos, que era un gran corredor. Mucha gente lo sabía, pero ha demostrado . Es un corredor que hace buenas las carreras de tres semanas. Es algo bonito, dos colombianos buscando el liderato, luchando por una camiseta en el mismo equipo.



La crono final. Mañana (este domingo) será una etapa difícil y estaremos dispuestos a darlo todo. Son 30 km, un poco más cerca de conseguir esto.



La etapa del sábado. En las bajadas, incluso, hubo uno que estaba lloviendo, era técnico. Mientras nos organizamos cogió tiempo. La otra bajara era más técnica y mantuvimos la diferencia. Estuvo bien mantener la calma, no había que sacarnos de punto.



Equipo. En el final todos estábamos bien. Tuvimos confianza en lo que teníamos. El trabajo de equipo fue muy bueno.



La meta. Era perder el menor tiempo posible. Cuando me di cuenta que no le podía entrar a Diamano me relajé. No podía esforzarme al máximo porque a la crono le tengo respeto.





