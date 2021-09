Egan Bernal hace una increíble revelación en la Vuelta a España

El pedalista colombiano Egan Bernal hizo una impactante declaración a tres días del final de la Vuelta a España, en la que ocupa la quinta casilla de la general.

Bernal ha sido protagonista en las etapas de montaña de la última semana de la competencia y se ha visto mejor que en las dos primeras partes de la prueba.



“No llegué en mi mejor nivel a la Vuelta. No estaba en mi mejor forma. Si mi mejor resultado era un puesto 10, pues les iba a demostrar que lo luché”, dijo Bernal, quien en el arranque de la prueba era el gran rival de Roglic, pero según sus declaraciones el momento de su carrera no es bueno y pocos conocían la verdadera situación.



Y agregó: “Hice este esfuerzo por los compañeros, por el tratamiento conmigo. Llegué a la Vuelta casi que sin entrenar, pero estar ahí es muy bueno”.



Una vez ganó el Giro de Italia, Bernal anunció que se había contagiado por el covid-19 y eso lo perjudicó para entrenar. Duró casi un mes por fuera de las prácticas y tomar el ritmo le costó.



“Lo del covid fue duro, entrenar después de eso fue complicado, por eso el rendimiento no ha sido el mejor. Estar en el lugar en que estoy es bueno, por todo lo que ha pasado. Estoy reventado”, confesó el líder del equipo Ineos.



Sobre la opción de terminar en el podio, Bernal dijo: “Ni lo he pensado, está muy complicado no creo”, concluyó.



