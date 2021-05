Egan Bernal da parte de su estado de forma en el Giro 2021

Alberto Bettiol se impuso en la etapa 18 del Giro de Italia, que se disputó este jueves entre Rovereto y Stradella, de 231 kilómetros, la jornada más larga de la presente edición, tras la cual el colombiano Egan Bernal conservó el liderato.

La jornada fue tranquila, pues el lote lo hizo así, ideal para recuperar y para afrontar las últimas tres jornadas de la competencia.



La recuperación. El colombiano dijo: "Espero haberme podido recuperar. Espero y ojalá sea así. Íbamos rápido, me puse a rueda de mis compañeros con el fin de no gastar mucho".



Agregó: "Sí, soy el colombiano con más días portando la camiseta rosada. Llevo 10 días y es un orgullo. Es, de verdad, especial, pero lo más importante es tenerla eL último día".



El ciclista también habló de lo que viene. "Es complicado decir que estoy superconfiado. No lo puedo decir. Pueden ver lo que ha pasado el miércoles y en otros años. Tengo mucho respeto con los demás rivales y trataré de hacerlo bien".



Deportes