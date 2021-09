‘El plan en el bus era atacar y disfrutar’: Bernal

Primoz Roglic se impuso en la etapa 17 de la Vuelta a España disputada este miércoles entre Unquera y Lagos de Covadonga, de 185 kilómetros, en la que volvió al liderato, mientras que Egan Bernal explotó la etapa a 61 km de la meta y Miguel López mantiene ilusiones de podio.

La etapa. "Lo único que hice fue disfrutar el día. Pedalear, estar encima de la bicicleta. Cuando en la mañana hicimos el plan en el bus era eso, atacar y disfrutar".



La opción. "He sufrido mucho durante la carrera y tenía las piernas para eso. Quería hacer la carrera difícil y disfrutar cada uno de los kilómetros".



El líder. "Cuando Roglic parte, pues estaba feliz de ser parte de eso, de la etapa, de su triunfo. Es un corredor muy valiente, no tenía nada que perder".



Roglic. "Es líder de la competencia, eso lo dice. Teníamos todo servido, es un ciclista fuerte y eso me hace feliz".



