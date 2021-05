Egan Bernal no se mete mentiras, tras su aplastante victoria

Egan Bernal está imbatible. Es el mejor corredor de la presente edición del Giro de Italia, es el líder y al término de la segunda semana y a falta de cinco etapas tiene la carrera en el bolsillo.

Bernal ganó la etapa 16, con final en Cortina d'Ampezzo, ras 153 km, y luego de haberse recortada la jornada debido al mal clima.



Así habló Bernal al termino de la fracción.



El triunfo. Es una gran victoria. Ganar con la camiseta rosa es muy especial para poder lucirla porque no todos los días ganas una victoria con esta camiseta.



El plan. El equipo ha creído en mi durante la etapa y quería hacer algo especial. Ha sido duro, sobre todo cuando la carrera está en unas condiciones meteorológicas malas y necesitas tener la mente fuerte. Hoy era un día para sufrir y lo hemos hecho, pero estoy muy contento.



Lo que viene. Nada. Me sentí bien. Tengo una buena diferencia, pero el Giro no se ha acabado. Faltan varias etapas y la contrarreloj. Tengo que recuperar bien y no hay nada definido.



¿Se parece algo al Tour? No se puede comparar. El Tour se disputa en el calor, acá hace frío, llueve, hay nieve. Estoy tratando de trabajar bastante en la espalda que me duele a veces. Personalmente no lo puedo comparar.



El ataque. Cuando me di cuenta que Yates estaba en dificultades, que cedía tiempo y era el segundo en la general, lo ataqué. Supe que era el momento ideal y luego intenté hacer una corono escalada hacia el premio de montaña.



