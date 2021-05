Egan, claro y directo: esto dijo en el alto del Zancolan

Lorenzo Fortunato se impuso en la etapa 14 del Giro de Italia, que se disputó este sábado entre Cittadella y Monte Zoncolan, de 205 kilómetros, y en la que el colombiano Egan Bernal conservó la camiseta de líder.

El colombiano se defendió, tras el ataque de Simon Yates, pero en el final, en las rampas duras, Bernal atacó y sacó segundos importantes a sus rivales. Sus impresiones.



La idea de la etapa. Solamente estaba intentando estar calmado. Pensaba que estaba bien en la general. Debía de estar con calma, paciente, solamente aceleré con Yates y después ataqué a Simon en el final.



La estrategia. Astana puso un ritmo duro durante la etapa. Estaba pensando que Vlasov iba a estar bien, era una buena subida para él, pero me sorprendió que tiraron duro y no pudieron controlar la carrera. Luego lo hicimos nosotros.



La diferencia. Es bueno que Yates esté ahí y tengo una buena diferencia. Todavía necesito estar concentrado. Cualquier cosa puede pasar en el Giro. Parece bastante tiempo, pero no se sabe qué va a pasar.



La fuga. Los de adelante cogieron mucha ventaja. Cogimos el ritmo, encontramos un equilibrio en el ritmo del lote. Pude seguir a Yates y lo clave ha sido mantener la camiseta de líder.



Lo que viene. Hay que tener los pies en la tierra. Este fue el primer test, Vlasov perdió tiempo, pero eso nos puede pasar en otra etapa.









