Egan Bernal relató el momento de la caída en la etapa 12

Egan Bernal pasó el día. La jornada 12 de la Vuelta a España con final en Córdoba luego de 175 kilómetros y con triunfo para Magnus Cort Nielsen fue para el líder del Ineos no tan tranquila.

“Hizo mucho calor, cada día es más intenso y se siente cada vez más”, dijo Bernal, quien es séptimo en la general.



En cuando a la caída a 51 kilómetros del final de la jornada, Bernal advirtió que no se dio cuenta.



“No vi la caída de mis compañeros. La carrera iba lanzada, cogí el paso, intenté estar concentrado, ir al frente y por eso no me di cuenta”, señaló.



La etapa 12 de la Vuelta a España transcurría de forma tranquila, pero a 51 kilómetros de la meta se presentó una fuerte caída en el grupo y que afectó a Primoz Roglic.



