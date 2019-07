‘Para quitarme esta camiseta amarilla tendrán que sufrir’: Egan Bernal

Lágrimas porque cumplió un sueño. Humildad porque sabe que aún no ha ganado gana y convicción para demostrar que en la jornada de este sábado tendrán que sufrir para el maillot amarillo que lo acredita como líder del Tour de Francia. Estas fueron las declaraciones de Egan Bernal luego de ponerse la camiseta amarilla.

El sueño cumplido de ser líder del Tour. “Hace 4 años miraba el Tour como algo imposible, el año pasado tuve mi primer Tour y quería terminarlo. Este año siempre estuve dispuesto ayudar a mí líder (Geraint Thomas). Las cosas están saliendo perfecta para mí, espero recuperarme bien y mañana voy a dar la vida. Para quitarme esta camiseta amarilla tendrán que sufrir”.



La emoción del momento. “Casi lloro cuando me puse esta camiseta. Mire a mi papá y a mi novia y los vi llorando fue muy emocionante. Es una locura. Después he llorado como tres veces, estoy muy contento y orgulloso de tener esta camiseta. Colombia lo merece”.



Lo que viene. “Es algo increíble. Mañana espero hacer lo mejor, el Tour no ha acabado. El equipo lo merece y quiero llegar a París vestido de amarillo. Esta es una sensación increíble pero mañana será una etapa dura, pero espero poder mantener esta camiseta”.



