El parte de tranquilidad de Egan Bernal antes del primer gran reto

Egan Bernal sorteó sin problemas una fracción muy nerviosa, la tercera de la edición 2021 del Giro de Italia, en la que Taco van der Hoorn se impuso tras coronar una fuga que hizo trabajar mucho al lote.

Bernal se mostró satisfecho con lo sucedido: entró en el lote principal, a 4 segundos del ganador. “Fue una buena etapa para nosotros. Al comienzo llovió bastante, pero luego secó. Hubo caídas, pero no perdimos tiempo”, declaró el campeón del Tour 2019 al final de la fracción.



Egan destacó que la concentración en este tipo de etapas es clave para no tener problemas. “Hay que estar muy atento en el Giro, no perder tiempo. A veces, en las llegadas que se ven más fáciles, se pierden 10, 15 segundos. Hay que ir día a día y estar superconcentrados en estos 21 días”, señaló.



Este martes será el primer gran reto para los candidatos al título, una etapa de media montaña, de 187 kilómetros, entre Piacenza y Sestola, con dos premios de tercera categoría y uno de segunda, este último en la meta.



“Toda esta zona la conozco bastante, la de Piamonte, acá viví dos años. A partir de mañana (martes) se van a ver más movimientos. Es una etapa bastante complicada, al final son 5 kilómetros, pero al 10 por ciento. Creo que si un equipo puede moverse y un corredor quiere marcar diferencia, puede hacerlo”, explicó.



Egan dio un parte de tranquilidad sobre su estado de salud. “Vamos muy bien, la espalda hasta el momento no ha molestado, esperemos que no me duela. Tenemos un grupo superbueno acá, estoy supercontento, el Giro es una carrera muy alegre y estoy contento de estar acá. Vamos a ver cómo sigue la carrera”, concluyó.



