Egan Bernal va por el cetro de Nairo Quintana

Egan Bernal ya debutó en la temporada 2021, lo hizo la semana pasada en la Estrella de Bessèges, carrera en la que terminó en el puesto 64, a 6 minutos 4 segundos del ganador, Tim Wellens. Más allá de quedar en X o Y posición, el ciclista de 24 años ya conoció cuál es su real estado de forma para continuar con su plan, diseñado para ir por grandes objetivos esta temporada.

Desde este jueves, Bernal tomará la partida del Tour de Provenza, ganado por el colombiano Nairo Quintana, quien no defenderá el título.



(Le puede interesar: Tour de la Provence 2021: figuras, fechas, etapas y dónde verlo en TV)



Será una competición que ofrece 4 etapas con opciones para todo tipo de corredores. El sábado ofrece la etapa decisiva para la general, con la subida al Chalet Reynard, cerca de la mítica cumbre del Mont Ventoux, y un total de 14,6 kilómetros de ascensión al 7,6 por ciento de desnivel.

Trabajo mesurado

Egan se viene recuperando de una escoliosis de la columna vertebral. En la Estrella de Bessèges testeó su cuerpo, y de a poco va incrementando las cargas y tomando más ritmo de competencia con el paso de los kilómetros.



EL TIEMPO consultó a gente del deporte, expertos del ciclismo, quienes analizan lo que puede ser la temporada para el pedalista colombiano.



“Bernal tiene derecho a fallar. Él es muy fuerte de cabeza. En este 2021 va a ser la primera vez que, desde el principio, va a liderar el Ineos. Hay que tener paciencia con él”, dijo Nacho Labarga, redactor de ciclismo del diario español 'Marca'.



(Lea también: Egan ya conoce su próximo objetivo y a sus rivales)

En este 2021 va a ser la primera vez que, desde el principio, va a liderar el Ineos. Hay que tener paciencia con él FACEBOOK

TWITTER

La parte mental es clave para él. Bernal no pudo cumplir sus objetivos en el 2020 y eso lo tendrá que tomar con calma.



“Cuando uno tiene un deportista lesionado, él debe recibir el acompañamiento médico y de fisioterapia; si no, la parte psicológica, nutricional... Hay que saber el traumatismo emocional que causa una lesión, lo que hay que hacer es acompañar para hacer la rehabilitación emocional, si lo hay”, dijo la psicóloga deportiva Lina Orrego.



Por su parte, Ciro Scognamiglio, periodista de ciclismo de La Gazzetta dello Sport en Italia, dijo: “Esos problemas físicos lo condicionaron durante la temporada pasada. No estuvo a la altura, pero considero que eso sea una verdad absoluta. Creo que él puede estar fuerte como siempre. Lo ha demostrado”.

Rivales y compatriotas

En el gran cartel de corredores que pelearán con Egan estarán el campeón del mundo, Julian Alaphilippe; Aleksandr Vlasov, Alexey Lutsenko y Bauke Mollema, ciclistas que también quieren sumar kilómetros y ganar la prueba.



Por el lado de los colombianos, Iván Sosa acompañará a Egan. Además, estarán Harold Tejada y Camilo Ardila.



Serán 182,3 km entre Aubagne-Six-Fours-les-Plages, con llegada en puerto de primera categoría. TV de Señal Colombia y Claro Sports desde las 7:30 a. m.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

Lo invitamos a leer además:

-Everton, sin James, sigue adelante a puro gol en la Copa FA



-Iker Casillas vive una nueva angustia fuera de las canchas



-Extécnico de Millonarios, el reemplazo de Reinaldo Rueda en Chile