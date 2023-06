Egan Bernal ha progresado. Los dos octavos puestos en la general de la Vuelta a Romandía y en la Vuelta a Hungría le abren las puertas a la opción de integrar el equipo Ineos para el próximo Tour de Francia.



(Le puede interesar: Bus se atraviesa y casi provoca tragedia con pelotón de la Vuelta a Cundinamarca)

El colombiano busca recuperar su mejor forma, luego del accidente del 24 de enero del 2022 que casi lo deja en silla de ruedas y en el que casi pierde la vida.



Viene en ascenso. Se le ha visto activo, adelante del grupo y buscando las primeras posiciones y, a pesar de que no es el mismo Egan de antes del accidente, su esfuerzo le ha valido para que lo tengan en cuenta para objetivos claros.



Al lado de Daniel Martínez, Bernal hace parte del lote de ciclistas que tomarán parte desde este domingo en el Criterium Dauphiné, una prueba que será definitiva para él.

Faltan 27 días para que la organización del Tour baje la bandera en la primera jornada el primero de julio en Bilabo, España, y hay esperanza de que Egan esté en la prueba.

El Dauphiné siempre ha sido la carrera antesala, de preparación para los ciclistas que van a tomar parte en el Tour, por lo que se da por descontado que los que estén ahí van al Tour, pero eso no es tan cierto. Si hablamos del Ineos, es uno de los equipos que no ha creído en esa opción a lo largo de la historia y esta vez no será la excepción.

No es fijo

Egan Bernal Foto: Jean-Christophe Bott. Efe

En los últimos cinco años, desde el 2018, la escuadra británica ha contado con 36 pedalistas en el Dauphiné y solo 18 de ellos han repetido el mismo año Criterium y Tour, lo que indica que la presencia de Bernal y de sus compañeros que desde hoy pedalean en el Dauphiné no asegura que estarán en la mejor carrera del mundo.



De esos 16, el que más veces ha estado en ambas competencias en una sola temporada es Michal Kwiatkowsk, quien las corrió en 2018, 2020 y en el 2021. Bernal ha estado en una sola ocasión en el Dauphiné, fue en el 2020, y también fue al Tour, a defender el título del 2019, pero se retiró en la etapa 17.



“Eso no tiene nada que ver. Lo llevan para ver en qué condiciones está y si se puede ganar un cupo al Tour, pero no es una camisa de fuerza”, le dijo a EL TIEMPO Marino Lejarrteta, campeón de la Vuelta a España de 1982, segundo un año después y tercero en 1991.



En el 2019, cuando el zipaquireño ganó el Tour, no estuvo en el Dauphiné. Ese año iba a ir al Giro de Italia, pero ocho días antes se fracturó la clavícula y sus planes cambiaron. Claro, es una opción, la posibilidad está ahí, pero también hay que ver qué trabajo hará en el Dauphiné. Viendo la nómina, Bernal les ayudará a Martínez y a Ethan Hayter para pelear el título, lo que también podría hacer en el Tour.



“Ha trabajado para los compañeros, ha podido hacer sus carreras, pero ir al Dauphiné no es ninguna prenda de garantía para estar en la otra competencia, en la que, claramente, se necesita de mucho más competitividad y arrestos, son tres semanas”, señaló Lejarreta.

Egan Bernal. Foto: EFE

Egan Bernal se juega su ida al Tour en la prueba desde este domingo. Ningún equipo del World Tour se puede dar el lujo de llevar a un corredor al Tour a ensayar y menos el Ineos, que viene de perder el Giro con Geraitn Thomas y necesita resultados.



Bernal se juega su ida al Tour en el Dauphiné, tendrá que responder a las exigencias de sus directores deportivos y cumplir las tareas que se le asignen, las mismas que tendría en el Tour, si es que clasifica en el equipo.





LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

