Egan Bernal asegura que puede que mañana deba ayudar a Thomas

"Cuando alguien me lo dice, un familiar o un amigo, me emociona, estoy ahí y puedo ganar el Tour, aunque prefiero no pensarlo", declaró el colombiano Egan Bernal, este martes en Gap, tras la 17ª etapa, preludio de los Alpes.

"Por fin llegan los Alpes, estoy excitado, si hay una oportunidad habrá que aprovecharla", señaló el quinto de la general, a 2:02 del líder Julian Alaphilippe.



Bernal vivió una jornada tranquila este martes, como el resto de los favoritos, entrando a 20 minutos del ganador de etapa, el italiano Matteo Trentin.



"Son 17 o 18 etapas, ya no sé ni cuántas llevo... Las piernas están muy cansadas", dijo sobre la jornada, en la que se corrió de nuevo con mucho calor, con temperaturas superiores a los 35 grados.

El colombiano de 22 años, maillot blanco de mejor joven de la carrera, afrontará los Alpes liderando el Ineos junto al ganador saliente Geraint Thomas, segundo de la general. Este martes insistió en "la honestidad" de su relación con el galés y su disposición para ayudar y trabajar por él si lo necesita.

"Soy quinto y Geraint segundo, veremos el estado de forma mañana y lo que podemos hacer. Es mejor tener dos cartas a jugar", señaló el colombiano, que se calificó como "espontáneo" a la hora de planificar las carreras.



"He analizado las próximas tres etapas pero no demasiado", detalló sobre un recorrido en los Alpes que calificó de "a la colombiana", con puertos más largos y menos inclinados que los Pirineos. "Estoy muy contento".



Bernal insistió en su satisfacción por su rendimiento en su segundo Tour, al haber guardado la quinta posición en la última semana tras los Pirineos, pase lo que pase en los Alpes.



El colombiano añadió que el jueves deberán estar pendientes del líder Alaphilippe y de Thibaut Pinot, cuarto, hasta ahora el más fuerte en la montaña.



"No estoy seguro de que Alaphilippe vaya a fallar, lo llevamos diciendo muchos días, en los Pirineos... Quedan tres etapas para llegar a París y tiene un minuto y medio (1:35 sobre Thomas), por lo que veremos. De todas formas, 'chapeau' para él, ha hecho una carrera fantástica", señaló.



"Pero hay seis o siete corredores que pueden aspirar al triunfo final y todo puede pasar mañana", subrayó. El jueves se abre el tríptico final en los Alpes, con cuatro ascensiones, entre ellas el Col de Vars, el Izoard y el Galibier, con una altitud superior a los 2.000 metros.

AFP