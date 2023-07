Egan Bernal (Ineos), ganador del Tour 2019 y del Giro de Italia 2021, dijo este martes que no espera "tener piernas" para atacar al danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y al esloveno Tadej Pogacar (UAE) en las próximas etapas pirenaicas del Tour de Francia 2023, pero tratará de correr "con inteligencia para perder el menor tiempo posible".



Egan, quien en la etapa de este martes llegó con el mismo tiempo del ganador del día, el belga Jasper Philipsen (Alpecin), se mantiene en el puesto 21 de la clasificación general, a 43 segundos del líder, el británico Adam Yates (UAE). Y aunque tiene su fe intacta, Bernal también es consciente del desafío que asumió al correr la Grande Boucle tras un año y medio de haber sufrido aquelgrave accidente en Cundinamarca.

"Intentaré hacerlo lo mejor que pueda y perder el menor tiempo posible, correr con inteligencia según vaya la etapa. Queda mucho Tour, no creo que sean las etapas más indicadas para mi para atacar", declaró Egan al término de la etapa del día.



Luego, Bernal fue interrogado por la sanción que recibió este lunes, tras que la organización descubriera que arrojó desechos fuera de los lugares indicados.



Su respuesta: contundente.



Egan Bernal da contundente respuesta por sanción en el Tour de Francia

Egan Bernal, en el Tour de Francia 2023. Foto: Luis Barbosa, EFE / AFP

En su reporte de la etapa de este lunes, la organización del Tour de Francia indicó que sancionó a Egan Bernal por "depositar residuos fuera de las áreas asignadas".



Por la infracción, Bernal recibió una sanción de 500 francos suizos (2'328.346 pesos colombianos) y la resta de 25 puntos en el escalafón UCI.



Y aunque lo ocurrido no fue de mayor gravedad, resonó que, de reincidir, Egan recibiría la adición de un minuto en el tiempo que lleva en la clasificación general.



Al respecto, interrogado por la sanción, Egan Bernal fue contundente.



"Me enteré esta mañana de la sanción", dijo Egan, algo sorprendido por la pregunta, en charla con 'Caracol Sports'.



"No pasa nada, la verdad...", concluyó.



¿Qué se puede esperar de Egan Bernal en el Tour de Francia 2023?

Egan Bernal. Foto: EFE

Este miércoles, el Tour de Francia tendrá su primera etapa de montaña, de 165 kilómetros, entre Pau y Lauruns.



Sin embargo, Egan tendrá las 'pruebas de fuego' en las jornadas de jueves y domingo, marcadas por buenas dosis de montaña.

