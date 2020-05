La defensa de Contador a Egan Bernal por posible molestia de Froome

Muchos han sido los comentarios que ha dejado la supuesta molestia que ha generaron las palabras del ciclista colombiano Egan Bernal sobre sus intenciones de ir a ganar su segundo título del Tour de Francia por encima de sus líderes Chris Froome y Geraint Thomas, claro si las fuerzas lo acompañan.

Uno de los que entró a enviar un mensaje y, quizá a intervenir, fue el exciclista español Alberto Contador, quien defendió las palabras del corredor de Zipaquirá y afirmó que Froome no debería molestarse por lo que dijo.



"La respuesta fue una respuesta de un campeón, tampoco debería incomodarse. Al final dijo que tiene las cosas claras, sabe que el Tour es la carrera más grande y quiere intentar ganar. Ha dicho que si llega allí y ve que hay uno más fuerte, se pondrá, pero el no quiere renunciar antes de ir a Francia", dijo en Caracol Radio.



Contador, quien se ha declarado seguidor de la carrera de Egan, no dudó a la hora de realzar sus cualidades sobre la bicicleta y aseguró que es el candidato a volver a ganar el Tour de Francia.



"Sin duda, Egan tiene posibilidades de repetir el Tour. Si tuviera que decir cuál es mi máximo favorito para el Tour de Francia, posiblemente diría Egan Bernal. Tiene una madurez tremenda, no solo en la carrera sino fuera de ella", añadió.



Finalmente, el exciclista ibérico se refirió al buen inicio de temporada que tuvo el también colombiano Nairo Quintana, de quien añadió que tiene sus posibilidades a la ronda francesa.



"Nairo ha dado un golpe al inicio de año, ha estado intratable en todos los finales en alto. Nadie le ha podido seguir. Eso es muy bueno para él y para la moral del ciclismo. Al final Nairo es un escalador buenísimo y para mí tiene posibilidades de luchar por el Tour de Francia", aseguró.



