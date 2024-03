Egan Bernal, consciente de que aún le falta más: 'No estoy en mi mejor versión'

Egan Bernal es una prueba viviente de superación. El ciclista colombiano ha pasado las pruebas más duras y hoy está de nuevo figurando en el plano internacional del ciclismo, aunque admite que aún le falta mucho.

Egan, que ya fue tercero en febrero en la prueba gallega de O Gran Camiño, se subió al podio el sábado en la penúltima etapa de la Vuelta a Cataluña y defendió este domingo su puesto frente a la amenaza del ruso Aleksandr Vlasov (Bora) y el español Enric Mas (Movistar).

El pedalista de 27 años de edad hizo una magistral presentación en la carrera española, en la que llegaba como uno de los llamados a pelear por el título. No le alcanzó, pero dio una verdadera batalla.

Egan Bernal Foto:EFE / Captura de pantalla Compartir

En la última etapa, el mejor colombiano fue Sergio Higuita, quien arribó en a sexta casilla, con el pelotón. Mientras que Egan Bernal defendió su podio al terminar en la casilla 19 con el mismo tiempo de lote.

"En este momento yo sé que no estoy en mi mejor nivel ni mi mejor versión y no era mi objetivo ni siquiera intentar seguir, estaba contento con el podio. No fue fácil en lo físico ni en lo mental, después de estar en lo más alto a pasar a ni siquiera acabar carreras fue duro", dijo Egan a Caracol Sports.

Egan Bernal en el podio de la Vuelta a Cataluña Foto:EFE Compartir

"Antes de venir acá (Cataluña) lo quería (el podio), pero lo veía lejos, ahora que lo pude hacer digo 'pucha, estoy ahí, me alegra mucho'. Estoy cogiendo nivel y queda tiempo para seguir entrenado, la temporada apenas comienza y vamos por buen camino", agregó.

Tras su accidente de enero del 2022, en el que casi queda en una silla de ruedas o en el peor de los casos haber muerto, el corredor del equipo Ineos volvió a verse en la pelea por una victoria de etapas.

Fue tercero en la competencia de fondo de los nacionales de ruta y quinto en el Tour Colombia. Luego, ocupó la tercera casilla en O Gran Camiño, en una frenética pelea contra Jonas Vingegaard, quien fue el campeón.

DEPORTES

Más noticias de deportes