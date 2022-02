Mientras Egan Bernal continúa con su proceso de recuperación física, su mamá, Flor Marina Gómez, entregó nuevos detalles de cómo pasan los días para el ciclista colombiano.

Flor habló este lunes de la capacidad física y mental que ha mostrado su hijo en todo este proceso, desde su accidente. Sin embargo, contó que hay momentos en los que Egan siente "mucho dolor".



"Tocó tomar una casa que se adecuara a las condiciones de él, ahí estamos reunidos, con las terapias, Compartimos mucho en la mañana, en la tarde. Dentro de todo, es triste verlo con ese dolor, porque es cierto que va avanzando muchísimo, pero hay momentos de mucho dolor, que no es nada grato para mí como mamá, ver el dolor que tiene", dijo Marina en diálogo con Caracol Radio.

Mi Dios es grande y poderoso, lo tenemos con vida, caminando, es un proceso veloz por la capacidad mental y física que él tiene. Doloroso, pero estamos enfrentándolo y cada día va a ser mejor

Relató además como fueron los momentos posteriores al accidente. "Fue algo doloroso. No tengo palabras para expresar todo. Ahora son bendiciones y alegrías y agradecimientos a Dios de que nos dio otra oportunidad de tenerlo con vida; con el accidente pudo haber quedado ahí, o en una silla de ruedas. Mi Dios es grande y poderoso, lo tenemos con vida, caminando, es un proceso veloz por la capacidad mental y física que él tiene. Doloroso, pero estamos enfrentándolo y cada día va a ser mejor", dijo.



"Cuando llegué (a la clínica) me dicen que se partió el fémur, eso ya era muy grave. Me partió el lama, mi corazoncito. Pero dentro de todo dije 'bueno todo va a salir bien'. Yo suplicaba, 'déjenme verlo, necesito verlo antes de cirugía', me entraron y él pasaba de rayos x a cirugía, lo vi muy mal. Se le dificultaba hablar. Le di la bendición, entró a cirugía. No sabía la magnitud del accidente. El cirujano llamó a la familia y nos dijo: 'Egan va a entrar pero los riesgos son estos… Puede quedar parapléjico' ", narró la mamá de Egan.



"Sintió alegría cuando puso mover los dedos, estoy vivo, ya lo que venga es ganancia", agregó.

Presente y futuro de Egan

Ya en cuanto el presente y el trabajo que hace Egan para recuperarse, su mamá dijo: "Hoy es muy positivo. Es un niño muy fuerte el cual siempre quiere ir un paso adelante. No puede caminar, y lo hace en la magnitud que se siente capaz. Tiene capacidad mental. Es muy fuerte".

Sobre su futuro y los tiempos para volver a la bicicleta, dijo. "Todo va enfocado a que él vuelva a montar bicicleta. Pero ahorita, ni siquiera él piensa eso. Lo importante es que vuelva a tener calidad de vida, que pueda caminar, que sanen sus heridas, que se fortalezcan sus huesos. Más adelante los especialistas se enfocarán en mirar si es posible que con la voluntad de Dios y la fortalezca de mi hijo yo confío que va a ser así".



Finalmente, comentó que lo ve muy fuerte en su proceso. "No se ha visto decaído. Está fuerte. En palabras de él, la sacó barata'. Está caminando ya y eso es mucha ganancia. Demasiado fuerte. Hace más de lo que le dicen".





