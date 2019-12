Egan Bernal confirmó qué carreras quiere disputar en el 2020

Egan Bernal fue el segundo mejor ciclista del mundo, según la revista especializada Velo de Francia.



Bernal fue superado por el francés Julian Alaphilippe, pero le ganó el puesto a Primoz Roglic, tercero en el Giro de Italia y campeón de la Vuelta a España.

Bernal ya diseña su calendario para el 2020 y aunque el equipo Ineos no ha confirmado nada, el pedalista colombiano señaló que quiere correr el Giro y el Tour.

"Me gustaría competir en el Giro y en el Tour. Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de hacerlo. El Giro es una carrera muy hermosa; viví en Italia durante dos años y tengo muchos amigos allí. Ya he viajado por el Tour, así que podría intentarlo en Italia", aseguró Bernal, quien fue distinguido con el premio AS de América.



"Hacer ambas cosas es muy complicado, pero si tomamos la decisión podríamos hacerlo, aunque sé que es casi imposible", precisó.



Y agregó: "Debemos tener en cuenta las opiniones de los otros corredores. Están Geraint Thomas, Chris Froome y ahora Richard Carapaz, por lo que todos tenemos que idear un plan ideal con el que nos sintamos cómodos y que se adapte a nuestras carreras y los roles que tenemos. Hablamos mucho y hasta ahora nunca ha habido un problema porque es muy fácil hablar con Chris y Geraint Thomas".



DEPORTES