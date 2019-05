Egan Bernal confiesa su nuevo objetivo en la temporada

La máxima carta colombiana que se tenía para llevarse el título del Giro de Italia 2019, ahora es ‘Superman’ Lopéz, ya pasó el trago amargo y se encuentra otra vez encima de su caballito de acero. Egan Bernal se mostró optimista por la recuperación que lleva acabo luego de su caída y motivado por la temporada que se le viene, en especial por su participación en el Tour de Francia y la Vuelta a España

“Ya estoy otra vez encima de la bici. Creo que el tiempo que estuve parado no fue tanto, casi, casi que hubiera podido correr el Giro de Italia (entre risas). Estoy motivado al 110% porque la temporada hasta ahora comienza y es larga”, declaró Bernal.

“Ya estoy otra vez encima de la bici. Creo que el tiempo que estuve parado no fue tanto, casi, casi que hubiera podido correr el Giro de Italia FACEBOOK

TWITTER

En una entrevista realizada por el canal ‘ESPN’ durante la transmisión de la cuarta etapa del Giro, el pedalista colombiano contó sus sensaciones en el momento que se dio cuenta de la gravedad de su caída y lo que esto representaba no solo para él sino para su equipo el Team Ineos.



“Me dio pena, no tanto por mí, sino por el equipo porque venía entrenando con los muchachos con los que iba a correr el Giro y todos estábamos súper emocionados. Preciso el día de mi caída vi a todos tan motivados y todo estaba tan bien. Entonces, al caerme lo primero que le dije a mi entrenador fue: perdona. Sentí que había sido mi culpa, que todo la preparación que había hecho el equipo se había ido para la basura”, afirmó Bernal.

Los detalles de la caída que lo sacó del Giro 2019

La noticia que Egan Bernal se perdería el Giro de Italia 2019 fue un duro golpe para los aficionados colombianos y hasta el momento se desconocía los detalles de la caída que sufrió durante sus entrenamientos en Andorra. Así fue el triste momento narrado por el mismo Bernal.

“Estaba bajando de un puerto y hacia bastante viento. La verdad que cogí una rotonda rápido. No a tope, no siento que haya arriesgado más de la cuenta, pero son esas caídas que no se explican como pasaron. Cuando sucedió dije, que mierda me caí antes del Giro. Me senté y empecé a mover las partes del cuerpo, sentí que me dolía mucho el hombro y me toque la clavícula. Sentí que el hueso quería salir de la piel”, contó el ciclista cafetero.



Lo cierto es que el corredor, de 22 años, tiene claro que las cosas pasan por algo y así como el año pasado se cayó en la Vuelta a Cataluña y por ese motivo participó, y se destacó, en Romandía, California y en el Tour de Francia; sabe que “estas cosas hay que cogerlas con mucha calma, todavía falta mucho (…) Estoy en una muy buena forma, siento que no había estado andando tan duro como en este momento. Así que si logré llegar a un pico de forma para el Giro, seguramente descanso y luego podré ir al Tour y a la Vuelta a España”.