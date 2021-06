Egan confirma que correrá la Vuelta a España

Egan Bernal confirmó este sábado que disputará la Vuelta a España del 2021, en el homenaje que se le hizo en Zipaquirá, tras ganar el Giro de Italia.

“Voy a la Vuelta. No sé en qué condiciones, me gustaría ganarla algún día, pero en estos momentos no sé cómo voy a llegar”, dijo.



Y agregó: “Ganar la triple corona es una buena oportunidad. No sé si lo pueda hacer este año, pero seguro que es uno de mis objetivos”.



Bernal recibió el reconocimiento de los aficionados que estuvieron en este homenaje, que se llevó a cabo en la Catedral de Sal del municipio de Cundinamarca.



El ciclista colombiano obtuvo el título del Giro de este año y del Tour de Francia del 2019 y solo le faltaría el giro Ibérico para obtener el triunfo en las tres grandes carreras por etapas.



