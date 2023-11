Egan Bernal: compañero y líder en el equipo Ineos confiesa sus borracheras

Por estos días los ciclistas del mundo están en vacaciones y cerca de volver a retomar los entrenamientos con miras a lo que viene en la temporada del 2024.

Y en el equipo Ineos no hay excepciones. Uno de ellos es Geraint Thomas, compañero de Egan Bernal, quien se ha visto muy activo en las redes sociales.

Excesos

Thomas, campeón del Tour de Francia del 2018, advirtió que en los últimos días se la ha pasado tomando mucho.



“Creo que me he emborrachado 12 de las 14 últimas noches. Desde que he vuelto a Cardiff ha sido una locura. Te reúnes con tus amigos y es como ‘¿Nos ponemos al día?’ Vale, vamos a cenar o a tomar algo al pub”, dijo.

Geraint Thomas. Foto: EFE

Y agregó: “No me gusta beber durante la temporada, salvo alguna copa, pero cuando termina la temporada te dejas llevar. La tolerancia al alcohol es menor al principio, pero siento que tengo una buena condición para beber ahora. No sé si es una mentalidad británica o australiana la cultura de salir y emborracharte cuando eres joven. Es la forma de socializar, vas al pub, te encuentras con tus amigos, te tomas unas pintas y te vas a casa. Y es un efecto instantáneo que bebes, quieres comer y al día siguiente quieres algo salado o bacon o similar”.



Thomas habló con el diario The Times y señaló que ha hecho de sus días libres algo que hace rato no hacía, pero que ya se centrará en la bicicleta.



“Para tener esos periodos de intensidad y dedicación desde noviembre hasta el objetivo del año necesito estos momentos, en los que desconecto del mundo del ciclismo. Hablo con algunos ciclistas porque son mis amigos, pero no hablamos de ciclismo”, sentenció.



