Egan Bernal sigue buscando su mejor forma física tras el grave accidente del pasado 24 de enero, en el que se salvó de morir, pero que no le permitió competir durante gran parte de la temporada 2022.

El equipo Ineos lo ha ido llevando poco a poco, en una sorprendente recuperación, y Egan volvió a la carretera en la Vuelta a Dinamarca, en agosto de este año, luego de ocho meses sin participar en una prueba ciclística.



Ahora, Bernal comienza a buscar de nuevo su mejor forma para tratar de regresar a una de las tres grandes. Cabe recordar que ya ganó el Tour de Francia en 2019 y el Giro de Italia en 2021. Le falta la Vuelta a España en su palmarés.

Manager del Ineos confirma la primera carrera del 2023 para Egan

Egan Bernal, feliz en Dinamarca. Foto: EFE



Matteo Tosatto, el manager del Ineos, le concedió una entrevista al diario italiano La Gazzetta dello Sport y reveló que el ánimo y la forma de Egan están cada vez mejor, citando una conversación con el colombiano.



“Podría partir relajado en sus vacaciones. Se veía bien, muy decidido. En Niza me dijo: ‘Puedo empezar la temporada como siempre lo he hecho, como un corredor de verdad, y no como un corredor lesionado pensando en el dolor que siente. Quiero volver a ser quien era antes’”, dijo Tosatto.



Tosatto dejó casi confirmada la primera carrera de Egan en el 2023, y será en Argentina: “Es casi seguro que Bernal comenzará en la Vuelta a San Juan, en el calor de Argentina, y (Filippo) Ganna también estará allí”, declaró. Esa prueba va del 22 al 29 de enero.

Egan Bernal, en la Vuelta a Dinamarca. Foto: EFE



El manager del Ineos aún no confirma a Egan para ninguna de las tres grandes y espera que vaya agarrando su mejor forma.



“Egan necesita aumentar la resistencia y conseguir algo de ritmo de carrera, por lo que preveo algunas carreras por etapas cortas de cinco o seis días para recuperarse, como Algarve, Ruta del Sol, Valenciana o el UAE Tour”, concluyó.



