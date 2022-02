La rehabilitación de Egan Bernal avanza y hay innumerables variables que deben ser analizadas para que ese duro, largo y difícil proceso sea un éxito.

Bernal, que ingresó a la Clínica Universidad de la Sabana el pasado 24 de enero con politraumatismos, luego de chocar fuertemente contra un bus, está en su casa, ya camina y su proceso va bien.



(Le puede interesar: Historia del colombiano que juega en Ucrania, en medio de la tensión bélica)



Una de las partes claves en su rehabilitación es la psicológica, esa fuerza mental que debe poner para salir adelante. Es un tema delicado, complejo y difícil, pero lo debe enfrentar casi tres semanas después de haberse salvado de morir y de quedar parapléjico.



“Primero hay que hablar con el entrenador y el médico. Hay que saber qué pronóstico tenía, conocer el tiempo de recuperación, cómo serán las sesiones de fisioterapia, toda una información clasificada para poder realizar una rehabilitación mental”, le dijo la psicóloga Lina Orrego a EL TIEMPO.



Y agregó: “Un deportista se deprime. Una cosa es que apoye el pie, que camine, y otra es que no se levante, todo esto influye para realizar un plan de trabajo específico”.

Los atletas a los que de un momento a otro les cambia la vida, pues es lógico que alteren sus pensamientos.



Le puede interesar: (Nairo Quintana libró el día y quedó en la pelea por el título en Provenza)



“Ellos siempre tienen unas metas y cuando hay eventos como estos, pues se bajonean. Comienzan a pensar que se tiraron el año, que no cumplirán sus objetivos. Lo que hay que hacer es plantearles objetivos y metas de logro para que se motiven y mirar esa curva de rendimiento”, señaló Orrego.

"Ya no son metas de rendimiento, sino de recuperación, de volver a ser como antes". FACEBOOK

TWITTER



“Cuando viene un accidente así se produce el ‘pare’ y hay que replantear objetivos. Ya no son metas de rendimiento, sino de recuperación, de volver a ser como antes”, acotó.



No es difícil pensar que el deportista pasa por varias etapas luego del accidente y, uno de ellas es que se buscan culpables y eso debe pasarse rápidamente.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal junto a su mamá. Foto: Instagram Marinagomezv



“Hay que ayudarles a que no busquen quién tuvo la culpa, más bien, hay que idear objetivos a corto, mediano y largo plazo y ayudarles a que los cumplan”, precisó Orrego.



Para el especialista en psicología del deporte y el ejercicio Andrés Felipe Rodríguez, un tema difícil de abordar es el cambio de esos objetivos.



“Es que no es fácil decirle al atleta que ya no va a pelear tal o cual carrera, sino que ahora hay que luchar por volver a ser el ser humano de antes, pues eso genera que el estado de ánimo se baje. Hay que readaptar las metas y eso afecta la motivación. Hay que recomponer sus metas”, contó.

El dolor, tema difícil

Sin duda que después de las lesiones fuertes, como las de Egan, el dolor es algo que agobia a los deportistas, a las personas, que les hace la rehabilitación más difícil, tal vez la etapa reina, por eso es importante trabajarlo.



Un deportista nuevo, con lesiones como esta, que lo incapacitan, lo dejan quieto, comienza a angustiarse. Se pregunta cómo irán a quedar la pierna, la columna, y todas esas dudas hay que ayudarlas a superar.



Los entendidos en el tema advierten que es menos complicado superar el inconveniente del dolor cuando un deportista ya ha tenido lesiones serias, golpes de los que se ha recuperado, pero no deja de ser una labor titánica.



“Con este tipo de lesiones es otro cantar. Ellos son deportistas profesionales, firman un contrato, les pagan por pedalear y viene una cuestión distinta. Es ventaja el ser un deportista fuerte mentalmente, porque va a trabajar bien, aunque haya dolor, pero el dolor es un problema grande”, señaló Orrego.

“Hay que trabajar de la mano con el fisioterapeuta, porque el manejo del dolor trae estrés". FACEBOOK

TWITTER



“Hay que trabajar de la mano con el fisioterapeuta, porque el manejo del dolor trae estrés. Como es una reconstrucción de masa muscular, es casi que comenzar de cero en ese proceso, eso duele mucho y esa parte debe ser muy acompañada. Luchar, así duela, es muy necesario”, indicó.



Rodríguez coincide con Orrego y señala que en favor de Bernal juega que él está acostumbrado a desarrollar esa habilidad que no todos los seres humanos tienen de soportar estas pruebas, por duras que sean.



“Cuando tuvo ese problema de espalda duró mucho por fuera de las carreteras, con dolores, volviendo a ser el de antes y pudo. Claro, hoy las lesiones son otras, pero esa experiencia queda en él y se puede levantar de nuevo”, precisó Rodríguez.

La familia, clave

También se estima en estos casos buscar ayudas ‘extras’ cercanas, un contingente emocional que ayude al atleta para olvidarse de la rehabilitación por un rato.

La psicología actual busca la integración en el proceso de gente cercana para que ayude.



Los padres, el técnico, los compañeros del equipo, la novia, que lo acompañen en las sesiones, le hagan chistes, eso funciona de maravilla, la risa es un buen canalizador. Hay que buscar todas estas herramientas, actividades con él.



“Una lesión es una pérdida, hay que tratar el duelo, qué pasó, porque ellos se cuestionan cosas: ¿cómo es que no haré esto o lo otro? También hay rabia y eso hay que negociarlo para que se acepte, pero ese proceso es largo”, dijo Orrego.



“El apoyo social es clave, muy importante, porque Egan Bernal necesita hoy de su familia, de sus compañeros, de los técnicos para salir del estado en el que está”, comentó Rodríguez.



Ser el campeón que es no es tan necesario para salir adelante, pues es cuestión de la persona, del “yo puedo, quiero”.



(Le puede interesar: Juan Carlos Osorio se salió de la ropa otra vez: ahora, con Marrugo)



“Eso de ser el líder o el gregario no condiciona el éxito de una rehabilitación buena, es más la personalidad de cada uno. El gregario está acostumbrado a agachar la cabeza y a trabajar como una mula, el del capo es ‘tengo que ganar’, pero es más el deseo de recuperación que otra cosa”, precisó Orrego.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel