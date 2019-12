Egan Bernal, indiscutible deportista del año

Se recorrieron 3.480 kilómetros, se cruzaron 30 premios de montaña, fueron 21 etapas, siete llegadas en alto, igual de metas llanas, dos tramos contrarreloj, dos días de descanso. Corrieron 22 equipos, que partieron de Bruselas (Bélgica) el sábado 6 de julio en homenaje al más grande, Eddy Merckx, para conocer al campeón de la edición 106 del Tour de Francia, la carrera por etapas más importante del mundo.

De los 176 ciclistas que disputaron la competencia uno fue el ganador: Egan Arley Bernal Gómez, el primer latinoamericano, el primer colombiano en conseguir tamaña hazaña.



Hace 44 años, Martín Emilio Cochise Rodríguez abrió el camino. Fue el primer pedalista colombiano en inscribir su nombre en el lote del Tour. Después vinieron 20 triunfos de etapa, cinco títulos de montaña, dos lideratos parciales, cuatro triunfos del mejor joven y cinco podios, que reflejaron el esfuerzo de los ciclistas y el poderío del pedalismo colombiano, pero nada de eso se puede comparar con el título de Egan: inmenso, descomunal, inigualable, uno de los momentos más grandiosos del deporte del país.



“Ganar el Tour de Francia es algo que cambia la vida. En el mundo y en Colombia se ha valorado lo que ha hecho Nairo Quintana, luego Rigoberto Urán y lo que consiguió Fabio Parra en 1988, pero lo de Egan no se puede comparar con nada. Ese título está por encima de cualquier resultado en esa competencia”, le dijo a EL TIEMPO José Rodríguez, periodista de Radio Marca de España.

Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Egan sembró en el segundo cajón del podio a su compañero en el equipo Ineos, Geraint Thomas, quien defendía el título, y en el tercero, a Steven Kruijswijk, tras una estrategia genial trazada por la escuadra británica en la etapa 19, que partió de Saint-Jean-de-Maurienne, pero no pudo terminar en Tignes, como estaba previsto, debido a que la carretera fue taponada por un alud de tierra.



Ese día, ese 26 de julio, quedará marcado para la historia del ciclismo y del deporte colombiano. Bernal saltó del lote a 44 kilómetros de la llegada y nadie le pudo seguir la rueda. Reventó a sus rivales. Dejó con la lengua afuera al líder, al francés Julian Alaphilippe, y se fue en busca de la camiseta amarilla, la misma que portaron dos de sus compatriotas parcialmente: Víctor Hugo Peña (2003) y Fernando Gaviria (2018).



El colofón del Tour fue de control para el joven de 22 años, que ese domingo 28 de julio subió al primer cajón del podio como campeón de la carrera.



“Es la mejor competencia del mundo. No hay otra. Egan siempre será recordado por haber sido el primer ganador del Tour para Colombia. Tal vez lo vuelva a ganar, eso es lo más seguro, pero el título del 2019 nunca se olvidará. Él despierta ilusión, juventud. Puede ser el ciclista que domine la próxima década, pues ataca, va bien al reloj, es inteligente y un eximio escalador”, comentó Rodríguez.



Egan no solo fue el primero de la clasificación general, también fue el mejor joven de la competencia y el Ineos hizo el 1-2, una moñona en el Tour.

Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Ganar el Tour es cuando abres los ojos y todo te dice que has tenido éxito. Ganarlo por primera vez es encender una luz especial en los ojos de quienes lo hacen. Ganarlo produce asombro, alegría, incredulidad. Dice que tu cuerpo, tu cerebro y tu corazón te han permitido ganar la carrera más complicada del planeta. De ahora en adelante, nada es más imposible para ti”, señaló Enzo Vincennati, periodista de la revista italiana Bicisport.



Y agregó: “Egan no hizo nada diferente de lo que hacía todos los días en su bicicleta. Dejar a los demás atrás. En todo caso, lamenté que la etapa del triunfo se interrumpiera. Su victoria necesitaba una llegada con los brazos levantados. En ese caso hubiera sido realmente perfecto”.



Los Campos Elíseos de París se inundaron de banderas amarillas, azules y rojas. La gente se pintó la cara con esos colores, vibró con la victoria de Bernal, entonó el himno nacional. A cada uno de los colombianos que fueron testigos de ese monumental instante se le hinchó el pecho de alegría, de emoción y de orgullo.



“No hay palabras. Ganar el Tour es lo más difícil. Es estar tres semanas perfecto. Hay que gastar energías, estar adelante, dormir lo justo, comer bien, conocer las carreteras, la carrera y a los rivales. Es no coger frío, y si usted tiene clara la táctica dominante como la tuvo Egan, pues eso lo salva”, precisó Carlos Arribas, periodista de ciclismo del diario El País de España.

Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Para él, “la gente tiene que comprender que esos son factores que deben tener las tres semanas de carrera y que el campeón debe contar con una cabeza a prueba de presión y de depresión. Que si el día no sale bien, hay que mantener la calma. Ganar el Tour es lo más complicado que hay, porque son más de 90 horas de competición y a veces se define por un segundo, es una situación extrema que no admite errores grandes”.



Pero si bien Egan Bernal fue el campeón, pues a rueda vienen más beneficiados. Por ejemplo, el país ciclístico, ese que llevaba esperando muchos años frente a la televisión para ver a uno de sus hijos en el podio de París con el Arco del Triunfo de fondo.



Zipaquirá se pasó en el recibimiento a su ídolo, un día en el que la población de Cundinamarca se paralizó y fue el reflejo de una nación.

Así acompaña la gente al campeón del Tour de Francia en su pueblo natal. Foto: Héctor Zamora/CEET

“Para Colombia lo que hizo Egan es un respiro. Es la confirmación de todo lo que han hecho. El título del Tour de Francia es una deuda que tenía el ciclismo con ese país. Se ganó la Vuelta a España, el Giro de Italia, pero faltaba el Tour, y este es el comienzo de un nuevo estatus”, agregó Arribas.



Egan Bernal pedaleó durante 82 horas y 57 minutos para ganar el Tour, y el país vio lo más grande de lo más grande, como dijo Nairo Quintana.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @LisandroAbel