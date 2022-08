Egan Bernal dio sus primeros pedalazos luego del accidente que sufrió el 24 de enero pasado, al cumplir su trabajo de gregario en la primera etapa de la Vuelta a Dinamarca, que se llevó a cabo este martes entre Allerød y Køge, ganada por Olav Fooij, quien es nuevo líder.

Bernal volvió a las carreras luego de 11 meses y 11 días de su último pedalazo, el 5 de septiembre del 2021 en la Vuelta a España.



(Luis Díaz: su golazo desde otro ángulo y con sonido ambiente, espectacular)

(Egan Bernal: las claves del regreso del superhombre, análisis)

¿Qué trabajo hizo?



Se vio con muchas ganas de estar adelante, tomó las riendas del lote en los últimos 66 kilómetros, cuando le ordenaron ser cabeza del pelotón.



La idea era poner paso, controlar el ritmo del grupo, que en ese momento perseguía a los punteros: Rasmus Wallin, Sebastian Nielsen, Madas Kristensen y Nicklas Pedersen, que llegaron a tener una buena doferemncia.



Los primeros pedalazos del colombiano fueron importantes para bajar la diferencia del pelotón frente a los fugados, que fueron alcanzados en los últimos 20 kilómetros de la fracción.



Egan Bernal se chocó contra un bus, estuvo internado en la clínica durante 14 días y luego comenzó la evolución para finalmente reaparecer en Dinamarca seis meses y 21 días después de ese terrible día.

Facebook Twitter Linkedin

Egan Bernal y los aficionados en la Vuelta a Dinamarca. Foto: EFE



Antes del arranque de la etapa, Bernal fue motivo de mucho reconocimiento por parte de una afición que conoce de ciclismo y que le expresaron alegría de volverlo a ver en carrera.



Los escapados fueron alcanzados a 14 km de la meta, luego del último paso por la raya de setencia para el último giro. Bernal fue cauto, no tuvo problemas, en una carrera en la que el equipo Ineos no tienen ninguna presión de ganar.



La idea de volver es buena de cara a los objetivos del próximo año y en ese caso el campeón del Tour de Francia del 2019 cumplió, hizo su labor y se volvió a sentir ciclista.



Como era de esperarse, en la parte final de la jornada el ciclista de Cundinamarca no debía de entrear en el fuerte ritmo de los equipos de los embaladores y por eso levantó el pie del pedal.



Al final, cedió 2 min 06 s en la llegada, pero su trabajo fue ideal, en su regreso a las carreras.



Este miércoles se disputará la segunda etapa con salida y llegada en Assens, una contrarreloj individual de 12 kilómetros.

Clasificaciones

Etapa

1. Olav Kooij 4 h 59 min 20 s

2. Jasper Philipsen m.t.

3. Timothy Dupont m.t.

4. Magnus Cort m.t.

5.Jasper Stuyven m.t.

94. Egan Bernal a 2 min 06 s



General

1. Olav Kooij 4 h 59 min 10 s

2. Jasper Philipsen a 4 s

3. Sebastian Nielsen m.t.

4. Timothy Dupont a 6 s

5. Magnus Cort a 10 s

5.Jasper Stuyven m.t.

94. Egan Bernal a 2 min 06 s

97. Egan Bernal a 2 min 16 s



(Piqué: revelan el 'plan de venganza' contra Shakira tras la intensa separación)

(Nairo Quintana, a hacer historia: su objetivo con el Arkea en la Vuelta a España)





Deportes

Y todavía algunos no creen en los milagros....

Egan Bernal Regresó 🙌📹 @SenalDeportes pic.twitter.com/9PukMQwl25 — Johana Palacios (@yoapalacios) August 16, 2022

Deportes