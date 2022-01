El ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un accidente mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca, que lo hace despedirse de gran parte de la temporada del 2022.

Bernal ajustaba todo para este año en el que su máximo objetivo era reconquistar el Tour de Francia, carrera que ganó en el 2019, pero este lunes negro para él lo deja en un mal momento.



Como todos los días, Bernal salió a entrenar con los demás compañeros del equipo Ineos que desde hace varios días se encuentran en Colombia.

Iba en la bicicleta de contrarreloj

El grupo de Bernal estaba integrado por Brandon Rivera, Andrey Amador, Ríchard Carapaz, Omar Fraile y Daniel Martínez, quienes acuden a una semi concentración del grupo en Cundinamarca.



La práctica trascurría con suma tranquilidad. Bernal realizaba trabajos en la bicicleta de contrarreloj en busca de mejorar su nivel, el talón de Aquiles de los pedalistas colombianos.



Bernal iba a alta velocidad en su bicicleta, pero se encontró de frente con un bus intermunicipal de la empresa Alianza, que paró en el camino a dejar un pasajero.

Clínica de la Sabana @unisabana revela el más reciente parte médico sobre el estado de salud de Egan Bernal pic.twitter.com/NN8ue9V3ir — Rafael Pérez-Becerra (@rafaelperezb) January 24, 2022

El ciclista del equipo Ineos no se percató del momento, del pare del automotor y chocó contra él, cuando el reloj marcaba las 10:01 de la mañana.



La policía informó que el accidente ocurrió en la vía Bogotá - Tunja, en el kilómetro 33+800, sector Gachancipá, sitio en el que estaba cerrado parte de la calzada.



“El conductor del vehículo tipo bicicleta, quien transitaba en el mismo sentido y por el mismo carril, no observa la maniobra hecha por el vehículo tipo bus chocando por la parte de atrás del mismo”, informó la policía.



Bernal queda tendido en el piso, fue auxiliado por sus compañeros que venía detrás de él y fue llevado de urgencia a la Clínica de la Sabana, donde fue atendido.



