Gustavo Petro despertó gran polémica este miércoles al asegurar en una entrevista que "no está seguro" de que Egan Bernal maneje su cuenta de Twitter.

Pues bien, cuando apenas han pasado pocas horas de las declaraciones del candidato presidencial, el ciclista le respondió indirectamente en redes sociales.



'Entonces yo también soy costeño'

"Egan es de Zipaquirá. Yo me crie en Zipaquira. No nací ahí, pero me crie. Me eduqué ahí. Y en mi lucha política por Zipaquirá, joven ya rebelde, nosotros hicimos un barrio y tomamos unas tierras para familias muy pobres que se llama el Bolívar 83. Hicimos un proceso comunitario de construcción del barrio. Y ahí me gustó esa época porque era construir un país en chiquito. Con mucha democracia, los cabildos populares, cómo hacer el alcantarillado con trabajo... yo cargaba bultos. Era un flacucho estudiante, mis manos cogían libros, pero de hazadones poco. La gente me quiere aún hoy después de 40 años y aún las personas que están ahí me quieren. Y una de las familias que llegó ahí era la familia de Egan. Yo no sé si él nació ahí, pero se crio ahí, en ese barrio popular. Es un puente y luego se volvió el campeón", dijo Petro, en diálogo con 'Marca Claro', al ser cuestionado por si "se siente orgulloso de lo que ha hecho Egan".



Sus declaraciones, en las que confiesa ser de Zipaquirá a pesar de haber dicho anteriormente que nació en Ciénaga, motivaron una fuerte respuesta de Bernal.



"Entonces yo también soy Costeño y me crié en Zipaquirá" (sic), dijo el ciclista que, en rigor, no nació en Zipaquirá.

Entonces yo también soy Costeño y me crié en Zipaquirá 😌🙄 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 8, 2022

