El ciclista colombiano Egan Bernal apoya la candidatura de Federico Gutiérrez a la presidencia del país, según anunció en sus redes sociales.

“Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez, teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio...”, escribió Bernal.

Y agregó: “No se puede sembrar más odio entre clases sociales, entre empresa-trabajador, por tener diferente forma de pensar, @FicoGutierrez tiene la virtud de unir. Muchas veces públicamente he rechazado la forma con la que el gobierno ha manejado y ha tratado al país”.



“Rechacé una cruz de Boyacá e hice la entrega de la camiseta del tour a Colombia sin el presidente. Así que esto no es de fanatismo. No soy de extrema derecha, ni de extrema izquierda. Soy una persona más que cree que nos merecemos un cambio, si... Y que esto no puede continuar igual. Pero con sensatez”, acotó el campeón del Tour de Francia del 2019.



“Espero que @FicoGutierrez gane las elecciones y con ayuda de la izquierda pueda haber el avance que todos queremos”, sentenció Egan Bernal.



Los mensajes del pedalista del equipo Ineos en sus redes causaron contrariedades en sus seguidores. Algunos se mostraron a su favor, otros en contra.

El ciclista del equipo Ineos ha causado curiosidad, pues ha dejado mensajes sobre la política y las elecciones de Colombia en el 2022.



"Viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente Se tenía que decir y se dijo", escribió en sus redes sociales.



Y, luego, escribió: "No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años".





Los candidatos a la presidencia le contestaron, pue su figura en el país es importante.



“Egan es un ejemplo extraordinario de fortaleza física y mental. Su remontada es extraordinaria. Además de un físico privilegiado, sabe muy bien donde está parado. Y quiere a Colombia”, escribió Sergio Fajardo.



“Egan eres un orgullo para el país. Me alegra enormemente que te hayas recuperado de manera satisfactoria en un tiempo increíble. Gracias por pensar en el país. Estoy completamente de acuerdo contigo, la mejor política social es la generación de empleo”, escribió, en ese momento, Gutiérrez.



Deportes