La gran iniciativa de Egan Bernal que da de qué hablar en Colombia

Egan Bernal mostró sus buenas intenciones con el país, luego de que expresara su solidaridad por el momento que están sufriendo algunas familias en Colombia.

Todo comenzó porque su novia, Xiomara, publicó unas palabras de alerta y apoyo para las personas que "no tienen lo básico para vivir" en el país y anunció que intentará ayudarlas.



"Están pasando muchas cosas en mi país y no puedo ser ajena a esto, me da tristeza saber que hay niños y familias que no tienen ni siquiera lo básico para vivir.

Yo como colombiana no puedo hacer como si nada pasara.

No me voy a quedar quieta y los voy a ayudar!", aseguró la novia de Egan Bernal.

No me voy a quedar quieta y los voy a ayudar! — Xiomy Guerrero (@XiomyGuerrero4) October 20, 2019

De inmediato, el campeón del Tour de Francia reaccionó a esta publicación, afirmando que se une a la campaña que comenzó su novia. Además, aclaró que no es de ninguna corriente política, sino que quiere es ayudar a sus compatriotas.

Colombia, mi novia @XiomyGuerrero4 y yo no hemos podido dejar de pensar en las imágenes de niños comiendo de la basura en nuestro país.

Queremos saber realmente cómo es la situación allá y vamos a ayudar. https://t.co/TT2AjOdH9T — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) October 20, 2019

@XiomyGuerrero4 y yo NO somos de izquierda, de centro o de derecha. Que queramos ayudar a las familias de nuestro país que nos necesitan como Colombianos, solo nos hace un par de personas que quieren un país mejor y creemos firmemente que podemos iniciar por nosotros mismos. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) October 20, 2019

