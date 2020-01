Egan define y anuncia su calendario para el 2020

Egan Bernal fue la gran figura en la presentación oficial del Tour Colombia 2.1, que se llevó a cabo este lunes en la capital de la República.

Bernal estuvo acompañado por Sergio Henao, Juan Alba, Edwin Avila, Camilo Ardila, entre los pedalistas más importantes, quienes estarán en la prueba del 11 al 16 de febrero por carreteras de Boyacá y Cundinamarca.



El campeón del Tour de Francia advirtió que el equipo Ineos viene fuerte y que la idea es hacer un buen resultado.



¿Cuál es el calendario que tiene planeado para afrontar la defensa del título del Tour?

Haré los campeonatos nacionales, la crono y la ruta, el Tour Colombia, iré a Europa a defender la Paris-Niza, luego estaré en el País Vasco, una clásica, Leija o Flecha Valona y el Criterium Dauphine para ir al Tour.



¿Cómo llega el Ineos para el Tour Colombia?

Nosotros queremos hacer una buena carrera. Somos un equipo latino, con cuatro colombianos y siempre será bueno ganar esta prueba.



¿Y usted cómo está para pelear el título?

Vengo entrenando bien, duro, pero no me puedo apartar que no corro desde hace mucho tiempo. No prometo nada.



¿Va a repetir?

Ya gané la primera edición y es bien bonito hacerlo en esta. El Tour Colombia es nuestra carrera, en la que podemos luchar con los mejores el mundo. Es una buena opción y en el equipo tenemos cómo responder con Sosa, Carapaz y yo.





