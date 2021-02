¡Egan Bernal regresa tras 4 meses de baja!

Egan Bernal (del equipo Ineos) termina un ayuno de cuatro meses y 16 días sin competir y debutará en el 2021 en la Estrella de Besseges (TV de Win Sports 8:30 a.m.), una carrera francesa que arrancará este miércoles con una jornada de 141,1 kilómetros y terminará el próximo domingo.



En esta prueba también estará el antioqueño Rigoberto Urán (Education Firts).

Bernal, campeón del Tour de Francia 2019, no pudo revalidar ese título y se retiró de la edición del 2020 el 16 de septiembre, al no superar los dolores de espalda que lo aquejaron en el Tour de l’Ain y en el Criterium Dauphiné.



En esta temporada busca ‘sacarse el clavo’ del año pasado, que no le dejó buenos resultados. Por eso intensificó su proceso de recuperación.



Egan, sin embargo, ha mantenido la prudencia con respecto a sus resultados inmediatos, por lo que ha repetido que no será fácil volver a su mejor nivel, pues no se retoma la forma de manera inmediata. Necesita tiempo para hacerlo.



“Después de casi 5 meses sin competir, estoy superemocionado de poder iniciar mi temporada, este miércoles, en Francia. Se siente bien volver a las competencias: incluso si no estoy en mi mejor nivel voy a disfrutar la carrera, a ayudar a mi equipo y a dar lo mejor de mí, como siempre”, escribió el ciclista en sus redes sociales.



Egan hace parte de la formación del Ineos que completan Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Owain Doull, Filippo Ganna, Etha Hayter, y Salvatore Puccio. Un elenco fuerte.

La lesión sigue

El zipaquireño, que cumplió 24 años el pasado 13 de enero, lleva un largo proceso de recuperación de una escoliosis y así volver a triunfar en las diferentes carreras en las que participe en esta temporada.



Egan ha confesado que va despacio: “Desde que tengo memoria, he vivido con dolor de espalda, pero nunca fue tan fuerte como durante el Tour. Mi pierna izquierda es más larga, casi 2 cm (1,7cm). Por esa razón sufría de la columna vertebral, de esa escoliosis”, reveló Egan en una entrevista con La Gazzetta dello Sport, al comenzar el año.



Y agregó: “Uno de los discos estaba presionando contra un nervio que ‘controla’ el glúteo y la pierna. La idea es eliminar el dolor por completo”.



Bernal ha mostrado en sus redes momentos de su trabajo de recuperación, una parte en Alemania, con médicos, preparadores físicos y fisioterapeutas de su equipo que priorizaron el fortalecimiento muscular.



Al terminar el año pasado volvió a rodar con mayor facilidad en su bicicleta. Hizo 3.009,6 kilómetros entre el 7 de diciembre. El primer día hizo 100 kilómetros y hubo jornadas de larga exigencia de 274,82 kilómetros.



Montaña y fuerza

En Colombia también trabajando en la altura y en atapas de fuerte montaña, como se las encontrará a lo largo de la temporada.



Según se supo, que en este tramo de su recuperación, Egan ha registrado 223 vatios por kilogramo en las mediciones, lo que deja tranquilos a todos en su escuadra.



Cabe recordar que en el ciclismo, esos vatios es el resultado de multiplicar la fuerza de torsión sobre los pedales por la cadencia (número de pedalazo) y dividirlo por el peso del ciclista. En otras palabras, es la fuerza que tiene, especialmente en las etapas montañosas.

Pero Egan no será el único colombiano en la Estrella de Besseges, también se estrenará Rigoberto Urán, octavo en el pasado Tour, quien también arranca su año deportivo.

Rigoberto Urán tiene como aliada a la contrarreloj. Foto: EFE

A sus 34 años, Urán se ha visto entrenando de la mejor manera. Hace unas semanas viajó a Miami y el fin de semana lo hizo hacia Europa, para afrontar un año que para él tendrá el Tour como su objetivo.



