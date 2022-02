Luego de dos semanas hospitalizado en la Clínica de la Universidad de la Sabana, Egan Bernal avanza en su recuperación en casa. La mayoría de expertos han destacado que el historial del deportista fue trascendental para que los primeros días pos operatorios resultaran tan favorables.



Este miércoles, Bernal publicó un sentido mensaje en redes sociales reconociendo el papel que Cristian Alonso, masajista del Ineos, ha tenido en su recuperación.

"(Cristian Alonso): 'mi masajista', y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el animo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil", escribió de entrada Bernal en su Instagram.





"Casi 5 años trabajando juntos y lo que el ha hecho por mi, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó para apoyar a mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación".



"Todos deberíamos tener un Cristian Alonso en nuestras vidas", cerró Bernal.

DEPORTES