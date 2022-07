Egan Bernal sigue evolucionando de la mejor manera, luego del accidente del pasado 24 de enero y ya piensa en las carreras que irá hacer en este 2022.

Bernal, que se estrelló contra un bus en la vía entre Bogotá y Tunja y casi pierde la vida o queda en una silla de ruedas, está en Andorra, España, en una pequeña concentración con algunos de sus compañeros del equipo Ineos.



Su idea



Desde que se desplazó a territorio europeo se ha especulado sobre su regreso a la competencia, pero la estructura británica no lo ha confirmado.



Se señaló hace poco que el campeón del Tour de Francia del 2019 volvería a las carreras en agosto próximo en la Vuelta a Burgos y hasta alinearía en la Vuelta a España.



En el Ineos no han dicho nada, siempre han anunciado que al regreso de Bernal se dará cuando ellos lo determinen, cuando esté en las mejores condiciones.



El propio campeón del Giro de Italia del 2021 salió al paso de los comentarios y dio pistas sobre el tema en una entrevista en LaSqualoTV - Twitch, en la que estuvo con Domenico Pozzovivo y Vincenzo Nibali.



“Hablé hace un mes con el Ineos y en esa ocasión había alguna opción de volver pronto, pero a estas alturas no”, contó.



Y agregó: “La Vuelta a España, pues no lo veo probable, es duro. Sin embargo, puedo decir que podría estar en las clásicas italianas de fin de año”.



Entre esas competencias podría estar el Giro de Lombardía, que se llevará a cabo el ocho de octubre, prueba que conoce bien, pues fue tercero en el 2019.



