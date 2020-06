Egan Bernal pone la cara y aclara el tema con Chris Froome

Egan Bernal, el actual campeón del Tour de Francia, salió al frente y tocó el tema de las posibles discrepancias en el equipo Ineos con Chris Froome, en el candente tema de quién será el líder en el próximo Tour de Francia.

“Existe una excelente relación con Froome y Thomas, nos comportaremos de manera justa y honesta, como profesionales. Entonces, como siempre, el camino decidirá. Tengo mucha fe en el equipo y en la estrategia que empleará para llevarnos la victoria”, dijo el ciclista colombiano al diario italiano Stampa.



Y agregó “Quiero conquistar las tres Grandes Vueltas. Apuntaré en el 2021 al Giro. Lo llevo en el corazón, pero cuando voy a competir por él, es para llevármelo. Posteriormente haré lo mismo con la Vuelta. Realmente me fascinaría conseguirlas y hacer parte de la historia de este deporte”.



En las semanas anteriores se especuló que hubo un problema entre Froome y Egan, por unas declaraciones en las que el pedalista colombiano mostraba su ambición de ganar el Tour.



Según los medios, lo dicho por Bernal habría incomodado al británico, que estaría buscando equipo para la próxima temporada.



Sobre el calendario de ciclismo del segundo semestre, Egan dijo: “”La UCI fue buena en rehacer un calendario internacional, reuniendo a muchos países diferentes. Y no es el momento de crear controversia, sino de pensar en cómo y dónde volver finalmente a la carrera para devolver el oxígeno al ciclismo”.