Egan Bernal, el ciclista colombiano más importante del momento, el único del país que ha podido ganar el Tour de Francia, sufrió un grave accidente, este lunes mientras entrenaba por carreteras de Cundinamarca.



El pedalista del equipo Ineos chocó contra un bus, que se detuvo para dejar un pasajero, y sufrió un golpe que le dejó lesiones importantes en su cuerpo y que, muy posiblemente, le impedirán disputar el Tour, a falta del parte médico oficial.

EL TIEMPO confirmó que el corredor tiene fractura diafisaria de fémur derecho y de rótula, lesión que se presentó en la mitad del hueso; fue operado y se le puso un clavo endomedular, con el fin de fijar el hueso.



Además, por el fuerte golpe, Egan se perforó un pulmón y presentó escape de aire, eso obligó a los médicos a tratarlo por neumotórax, para parar el sangrado de la cavidad torácica.



Bernal, campeón del Tour de Francia del 2019 y del Giro de Italia del 2021, fue sometido a un TAC de cráneo cuyo resultado fue “normal, pero con trauma leve”, se confirmó.



El pedalista presentó una fractura de la vértebra torácica 5 y 6, y de columna cervical no desplazada, lesiones importantes a la hora de hablar de un deportista de alto rendimiento.



En la noche Egan fue sometido a otra operación para fijarle la columna, con el fin de estabilizar la fractura de las vértebras torácicas T2 a T7. “5 vértebras quedan fijas”, le dijo una fuente. EL TIEMPO conoció que el deportista respondió a estímulos eléctricos.

Paso a paso del accidente

Un día normal de entrenamiento se convirtió, de un instante a otro, en un momento difícil para el ciclista colombiano Egan Bernal, quien chocó contra la parte de atrás del bus.



Bernal ajustaba todo para este año, en el que su máximo objetivo era reconquistar el Tour de Francia, carrera que ganó en el 2019, pero lo que pasó en el kilómetro 33 y 800 metros de la vía Bogotá-Tunja lo obliga a despedirse de gran parte de la temporada.

El pedalista colombiano salió a entrenar con los demás compañeros del equipo Ineos, que se encuentran en Colombia desde la semana pasada.



El grupo estaba integrado por Brandon Rivera (Colombia), Andrey Amador (Costa Rica), Ríchard Carapaz (Ecuador), Omar Fraile (España) y Daniel Martínez. La práctica trascurría con suma tranquilidad.

Bernal realizaba trabajos en la bicicleta de contrarreloj en busca de mejorar su nivel, pero se encontró de frente con el bus intermunicipal de la empresa Alianza.

Egan no se percató del momento, no se dio cuenta de lo que estaba pasando y se chocó contra el automotor, cuando el reloj marcaba las 10:01 de la mañana. Fue trasladado de urgencia en una ambulancia a la Clínica de la Sabana de Chía.

La Policía informó que el ciclista no “observó la maniobra hecha por el vehículo tipo bus chocando por la parte de atrás del mismo”.

Lo que viene

Egan Bernal. Foto: EFE

Francisco Camacho, cirujano ortopedista, manifestó que si bien en un comienzo el ciclista podría apoyar la pierna derecha, su incapacidad podría prolongarse entre tres y seis meses, dependiendo de la evolución.



Después de la cirugía, Camacho manifiesta que Bernal debe ser manejado de manera integral con un programa interdisciplinario que incluya rehabilitación con metas específicas para retornar pronto a su actividad deportiva.



Las fracturas del fémur en personas jóvenes generalmente se producen a raíz de algún tipo de choque muy potente. La causa más frecuente de fracturas de la diáfisis femoral es un accidente de motocicletas, automóviles o bicicletas. “El cuidado de la fractura después del accidente y un buen tratamiento es esencial. La fisioterapia durante la recuperación ayudará a recuperar la fuerza y la movilidad de la pierna”, dijo el médico.

El calendario previsto

Lo anterior indica que Egan Bernal se perderá el arranque de la temporada, que estaba previsto para el Tour de la Provenza, carrera francesa que se disputará del 11 al 14 de febrero. Ineos había informado que su corredor estrella estaría en la escuadra que competirá en el UAE Tour, primera competencia del año del World Tour, la máxima categoría del pedalismo en el mundo, del 20 al 26 de febrero.



Luego, Bernal iba a tomar parte en la París-Niza, prueba que ganó en el 2019 y que se disputará en territorio de Francia del 6 al 13 de marzo. La escuadra británica no había confirmado el calendario del colombiano de ahí en adelante, pero sí se conocía que su principal objetivo era el Tour, en el que se enfrentaría a sus dos fuertes rivales, los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic.



Aunque es el actual campeón del Giro de Italia, en los planes no figuraba defender el título.



Conocida la información, varios deportistas le enviaron menajes de apoyo, entre ellos Miguel ‘Supermán’ López, Nairo Quintana y Falcao García.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel

