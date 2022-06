La madre de Egan Bernal, Flor Marina Gómez, permanece firme en su tratamiento contra el cáncer de mamá que le fue diagnosticado hace escasas semanas.

Según dejó ver en un video en sus redes sociales, Flor Marina Gómez 'se rapó' este fin de semana en compañía de su hijo menor y Xiomara Guerrero, exnovia de Egan Bernal.



“Es duro, creo que es el paso más duro de este proceso, pero nada, el cabello crecerá y saldrá más fuerte y más bonito, lo importante es tener vida... y nada, pa' delante” (sic), aseguró Gómez en un video reciente.



“Creo que hasta el momento ha sido el paso más difícil- Acompaño a todas las personas que están o han pasado por este proceso. Sé que no es fácil, pero me siento viva, me siento fuerte y con el apoyo de mi familia es aún más llevadero. Solo me queda por decir: Gracias", escribió en el texto que acompaña la grabación.

La historia en cuestión. Foto: @marinagomezv

Ahora, según se vio en redes sociales, una amiga de Flor Marina Gómez optó por decirle "Demi Moore", como el personaje que interpretó Jadia Pinkett en 'G.I. Jane' y que motivó el 'chiste' del presentador Chris Rock en la última entrega de los Premios Óscar.



Por aquel comentario, Smith golpeó al 'host' durante la ceremonia. En el caso de la madre de Bernal, tan solo unos internautas han enfatizado en el factor polémico que podría tener el comentario. Por su parte, Gómez parece no mostrarse afectada por el tema.



