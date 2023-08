La nómina de inscritos en la edición 78 de la Vuelta a España presenta tan elevado número de aspirantes a 'La Roja' que a priori se hace complicado encontrar un solo nombre en el que fijar la atención para apostar por él como ganador.

Los ganadores de las últimas cuatro grandes disputadas, Jonas Vingegaard (Tour 2023 y 2022), Primoz Roglic (Giro 2023) y Remco Evenepoel (Vuelta 2022), estarán en la línea de salida de la contrarreloj por equipos de Barcelona con el claro objetivo de adueñarse del triunfo final.



(Video. Nairo Quintana, abatido: dura confesión por no encontrar un equipo)

(Vuelta a España 2023: estos son los colombianos que disputarán la carrera)



Pero no solo este trío atesora las credenciales de ser aspirante a una grande que también han ganado Geraint Thomas y Egan Bernal y también están entre los 176 participantes.



De hecho de los ganadores en una de las tres grandes en los últimos tres años el único ausente en la Ciudad Condal es el australiano Jay Hindley (Giro 2022).

¿A qué va?

Bernal corre por segunda vez la Vuelta, púes en el 2021, luego de haber ganado el Giro de Italia, integró el lote de la prueba.



Esa vez, el corredor del equipo Ineos terminó en la sexta casilla. Luego vino el accidente y este año hizo el Tour de Francia.



"En esta Vuelta voy a dar lo mejor de mí para (Geraint) Thomas. El equipo me ha dado muchas victorias, me ha ayudado y lo mínimo que puedo hacer es entregarme verdaderamente a ellos", dijo Bernal.



Y agregó: "Uno vine a la presentación de equipos y siente felicidad. Vamos a ver cómo nos trata la carrera, pero me gustaría ganar una etapa, pero primero hay que seguir el plan".

Shakira está que estalla: Clara Chía y Piqué, culpables del grave problema que viene)