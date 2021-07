Edwin Ávila, suspendido provisionalmente tras un control antidopaje

El ciclista colombiano Edwin Ávila fue suspendido provisionalmente por la Unión Ciclística Internacional, tras un control antidopaje realizado el pasado 31 de mayo.

Ávila fue notificado de una "muestra adversa" por boldenona, un esteroide anabolizante.



(Lea también: Urán, siempre sincero: así ve sus opciones de pelear por el Tour)



El colombiano, de 31 años e integrante del equipo Burgos BH, fue campeón mundial de la prueba por puntos en 2011, en Apeldoorn (Países Bajos), y en 2014 en Cali.



El diario español Marca consultó a Ávila sobre el tema y su respuesta fue: "Aún no puedo decir nada".



El pedalista aún tiene a su favor las instancias de apelación para evitar que sea sancionado y de la concentración de la sustancia en la muestra dependerá si recibe un castigo o no.



(Además: Tour de Francia 2021: paso a paso, así será la última semana)



El positivo de Ávila no pone en peligro la participación del Burgos BH en la Vuelta a España. La escuadra, de categoría continental, recibió la invitación para correr.



DEPORTES