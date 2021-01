¡Drama! Ciclista fue amenazado de muerte por provocar accidente

Dylan Groenewegen, el ciclista que provocó el accidente en la Vuelta a Polonia en el que Fabio Jakobsen casi pierde la vida, confesó que fue amenazado de muerte, tras el sucedo que fue muy criticado.

El ciclista habló del tema en una entrevista con la revista Helden, en la que relató que recibió un paquete en su casa y en el que encontró una soga para que él, su esposa y su hijo se colgaran.



"No podíamos salir de casa espontáneamente. Si quería salir un momento, había un oficial a mi lado para que no pasara nada", relató.



Y agregó: "Recibimos cartas escritas a mano en el correo, en las que incluso se agregó una soga con la que luego podríamos colgar a nuestro hijo. Cuando lees ese mensaje y ves ese trozo de cuerda, estás aterrorizado. Ese fue el factor decisivo para mí que No podía continuar así. La policía inmediatamente tomó medidas después de ver esas cartas".



Por el accidente, Groenewegen fue sancionado y no podrá regresar a las competencias hasta el mes de mayo.



"Por supuesto que eso te afecta. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo enfermo vivimos? Las cosas más locas pasan por tu cabeza. Levantarse de la cama por la mañana fue todo un desafío en ese período", dijo.



El pedalista tiene 27 años y en su hoja de vida cuenta con 53 victorias, la mayoría de ellas al embalaje.



"Tenemos una alarma en nuestra casa y sonó exactamente durante ese período. Entonces empiezas a pensar en las cosas más locas. También hemos tenido una falsa alarma algunas veces, cuando simplemente me había olvidado de apagar la alarma por la mañana - pero luego te asustas", contó.



"También recuerdo que cenamos con mis padres una noche. En el camino, un coche pasó detrás de nosotros. Empezó a hacer señales y condujo en diagonal detrás de nosotros. Al final nos adelantó en una carretera donde eso era realmente imposible. Entonces entró el pánico comienza. Momentos después, simplemente gira a la derecha y no hay nada malo. Empiezas a imaginar cosas que no existen en absoluto", agregó.



