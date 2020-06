Seria acusación de excompañero contra Fernando Gaviria

El ciclista de 23 años Fabio Jakobsen habló de la difícil situación que se vivió en el equipo Deceuninck-Quick Step, cuando en la escuadra estuvieron el italiano Elia Viviani y el colombiano Fernando Gaviria.

En el podcast De Polder, Jakobsen dijo que fue testigo de la complicada relación entre ellos.



Le puede interesar: (El ciclista que ganó en Vietnam en medio de la crisis por el covid-19)



"Siempre estaban en disputa. Kessie y Gaviria hicieron cosas malas a Viviani y Sabatini y al revés. No bromeaban, se maltrataban. Uno de ellos orinaba en el lavamanos del otro», confesó El ciclista holandés.



Jakobsen advirtió que había envidias entre ellos y que no soportaban los triunfos de los demás.



“Durante una de mis primeras sesiones de entrenamiento batí a Viviani por media bicicleta. Luego, Lampaert vino a preguntarme si veía la cara de Viviani.

Desde ese momento me convertí en uno de sus oponentes. Pero nunca tuve un problema con él, lo tuve con Sabatini porque propuse cambiarlo por Morkov. Lo hice de buena fe, pero no me habló durante meses», concluyó Jakobsen.



Sin embargo, en sus redes sociales, Jakobsen escribió: "Durante la entrevista conté lo que pensé que eran algunas historias humorísticas sobre lo que puede pasar dentro de un equipo ciclista competitivo, pero mis palabras han sido sacadas de contexto y utilizadas de una manera que no quise decir. He hablado con las partes involucradas, a quienes siempre he tenido el mayor respeto como compañeros de equipo y competidores, y espero verlos y competir con ellos nuevamente pronto. Pido disculpas por cualquier angustia causada".



Hoy, Gaviria hace parte del UAE Emirates, mientras que Viviani es el velocista insignia del equipo Cofidis.



Deportes