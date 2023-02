Dubán Bobadilla es uno de los ciclistas que más prometía en el pelotón nacional. El año pasado tuvo una brillante actuación en el Clásico RCN, en el que terminó en la segunda posición de la clasificación general.

Además, Bobadilla, apodado ‘Migajita’ dio una gran demostración en la etapa que acabó en Manizales, en la que se impuso en el ascenso a Chipre.

"Victoria de Dubán Bobadilla" El colombiano ganó la etapa 6 del Clásico RCN en Manizales y ya es segundo. Aldemar Reyes sigue de lider.😍💪👍 pic.twitter.com/TghcL36TY8 — ⚡Maza⚡ (@MazaCiclismo) October 28, 2022



Ahora, a los 23 años, Bobadilla fue suspendido provisionalmente por la Unión Ciclística Internacional, al encontrarse en una muestra sorpresa que le tomaron la sustancia CERA-EPO.



El control a Bobadilla se realizó el pasado 20 de octubre en el municipio de Marinilla (Antioquia). Por ahora, la Federación Colombiana de Ciclismo lo suspendió provisionalmente, aunque se enfrenta a un castigo de cuatro años.

La confesión de Dubán Bobadilla



En su cuenta de Instagram, Bobadilla realizó una publicación en la que acepta su culpabilidad por lo ocurrido, pero deja además dudas sobre otros temas.



"El día de hoy (jueves) quiero informarles a todos que soy consciente de lo que hice y creo que muchas veces uno va detrás de una meta y se olvida de su propia felicidad. Sacrifica muchas cosas, pero creo que es mejor a veces sacrificar y no perder el tiempo en vano ya que la vida se va en un cerrar y abrir de ojos te das cuenta y ya estás viejo”, dijo Bobadilla en su confesión.



“En toda mi vida de ciclismo, acá en Colombia, me di cuenta de que se juega de otra manera. Son muchísimas personas que no cuentan con la suficiente influencia o capital económico o arriesgan y nunca salen adelante. El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres. grandes personas, grandes marcas, grandes equipos y al no estar en la 'rosca' o no tener las suficientes influencias llevas del 'bulto'", agregó.



Bobadilla anunció su retiro del ciclismo y pidió igualdad en el tema de los controles al dopaje.



"Creo que lo mejor y primordial es buscar la felicidad y la paz mental, disfrutar de este deporte de otra manera, disfrutarlo de la manera sana, y aparte quiero comentarles que espero que así cómo a mí me hicieron los suficientes controles antes y durante la carrera, espero que la ley sea equitativa para todos. Cómo todos los controles que me hicieron en la madrugada y en altas horas de la noche espero que hayan sido las mismas reglas para todos", aseguró.



