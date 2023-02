El ciclismo colombiano se volvió a sacudir. Esta vez la noticia no era la victoria de uno de sus ciclistas en Europa, sino el positivo con suspensión provisional de Dubán Bobadilla, un joven de 23 años que venía despuntando en la montaña.

Controlado por sorpresa el pasado 20 de octubre en Marinilla, Antioquia, días antes del arranque del Clásico RCN en el que fue figura y ganó la etapa con llegada en Manizales, fue el campeón de la montaña y segundo en la general, escoltando a Aldemar Reyes, Bobadilla borró con el codo lo que venía haciendo con la mano.



Nacido en Bogotá, pero asentado en el municipio cundinamarqués de Soacha, la muestra de Migajita, como le decían, arrojó la sustancia Cera, un tipo de activador continuo del receptor de la eritropoyetina, medicina indispensable para los pacientes renales.

De corta estatura, mide 1,56 m y pesa 45 kilos, biotipo que le ayuda para desempeñarse de la mejor manera en la montaña, su nombre llega a ocupar la casilla 29 en el listado de positivos que tiene la Federación Colombiana de Ciclismo, entre los que figuran atletas en todas sus disciplinas.



De esos 29, nueve están como provisionales, que indica que sus casos no han tenido la decisión definitiva y se ajustan al debido proceso de la defensa.



La Unión Ciclista Internacional (UCI) cuenta con 77 pedalistas positivos hasta hoy, una larga lista en la que ya todos purgan su sanción, todos en la disciplina de la ruta, tanto hombres como mujeres.

Dubán Bobadilla. Foto: Fedeciclismo

Curioso comunicado

Bobadilla, una vez se dio a conocer su caso, sorprendió con un comunicado que causó mucha curiosidad, pues acepta su culpa, pero, al mismo tiempo lanza varios dardos.

“Soy consciente de lo que hice y creo que muchas veces uno va detrás de una meta y se olvida de su propia felicidad. Sacrifica muchas cosas, pero creo que es mejor a veces sacrificar y no perder el tiempo en vano ya que la vida se va en un cerrar y abrir de ojos y luego te das cuenta de que ya estás viejo”, dijo.



Y agregó: “El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres, grandes personas, grandes marcas, grandes equipos y al no estar en la ‘rosca’ o no tener las suficientes influencias llevas del ‘bulto’ al ser la pierda en el zapato de los anteriores mencionados”.



El ciclista bogotano señaló que si buen estaba en desventaja, pudo luchar codo a codo con los mejores pedalistas del país.



“Gracias a Dios conté con los suficientes recursos para estar en iguales condiciones que ellos, pero eres el damnificado al no regalarte por un peso o dejarte ayudar sin ningún motivo. Tienes que pagar los platos rotos”, contó.

Dubán Camilo Bobadilla Foto: Instagram: @dubanbobadilla



“Soy feliz con lo que hice. Me disfruté este bonito proceso y soy consciente de lo que arriesgué, pero me retiro feliz. Solo Dios sabe para qué me tiene. Creo que aporté mi granito de arena. No es un adiós, es un hasta pronto”, sentenció el corredor.

El corredor pidió un trato equitativo en cuanto a los controles antidopaje.



“Espero que así como a mí me hicieron los suficientes controles antes y durante de la carrera, espero que la ley sea equitativa para todos. Los controles que me hicieron en la madrugada y en altas horas de la noche espero que hayan sido las mismas reglas para todos”, sentenció.



