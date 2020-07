Listo, es el parte médico oficial de Nairo Quintana

El primer parte médico oficial del ciclista colombiano Nairo Quintana, tras su accidente de este viernes en carreteras de Boyacá le impedirá entrenar durante las próximas dos semanas.

“Sobre las primeras horas de la tarde Nairo Quintana fue revisado por su médico personal y sometido a exámenes como radiografías, ecografía y resonancia magnética”, dice el comunicado.



Y agrega: “Afortunadamente comunicamos que no tiene ninguna fractura, pero sí politraumatismos en la rodilla derecha situación que lo conlleva a dos semanas de reposo total sugerida por el médico que lo evaluó”.



El pedalista del equipo Arkea-Samsic se cayó cuando realizaba el entrenamiento matutino por la vía a Moniquirá, luego de que un carro lo cerrara.



“Nairo confía en que este reposo no afecte su preparación a su objetivo del año que es el Tour de Francia y a seguir llevando a buena temporada con su equipo Arkea-Samsic”, precisó el parte médico.



Esta situación no afectará en nada su preparación al Tour de Francia, pues la prueba está a casi dos meses de arrancar (29 de agosto).



De igual manera, Nairo es uno de los deportistas que viajará a Europa en el 'vuelo del deporte' pactado para el próximo 19 de julio.



Deportes

